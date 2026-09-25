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25. septembra 2026
Ficom pohŕda aj Putin, len to nechce dať jasnejšie najavo, myslí si politológ Štefančík
Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
Otázkou tak naďalej zostáva, aká je vlastne pozícia Slovenska, keď slová premiéra a hlavy štátu nie sú vždy v súlade. Kým predseda vlády Robert Fico (
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25.9.2026 (SITA.sk) - Otázkou tak naďalej zostáva, aká je vlastne pozícia Slovenska, keď slová premiéra a hlavy štátu nie sú vždy v súlade.
Kým predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) rozprúdil diskusiu o článku 5 Severoatlantickej zmluvy, vo svojej rétorike sa prikláňa skôr k Rusku, chodí na návštevy do Moskvy a odmieta vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine, prezident Peter Pellegrini sa medzitým na pôde Organizácie Spojených národov postavil na stranu Ukrajiny a odsúdil ruské útoky na civilnú infraštruktúru a odmietol okupáciu vojenskou silou.
Otázkou tak naďalej zostáva, aká je vlastne pozícia Slovenska, keď slová premiéra a hlavy štátu nie sú vždy v súlade. Politológ Radoslav Štefančík upozornil, že sa nedá „sedieť jedným zadkom na dvoch stoličkách".
Zároveň poukázal aj na rozpor medzi vyjadreniami premiéra a jeho vlastným konaním. Ako pre agentúru SITA uviedol, partneri si správanie predsedu vlády všímajú. „Určite im nestačí vysvetlenie, že to robí len pre svojich prostoduchých voličov. Človek by si mal stáť za svojím slovom, za svojím konaním a medzi vysloveným a uskutočneným by nemal byť rozpor," skonštatoval Štefančík.
Podľa politológa v každom prípade platí, že s našou solidaritou s inými štátmi to nie je vôbec dobré. „V roku 2015 a 2016 sme odmietali tzv. povinné kvóty, lebo predseda vlády si myslel, že je to nátlak. Pritom to mala byť iba solidarita s tými členskými štátmi, ktoré čelili najväčšiemu migračnému tlaku. Po invázii na Ukrajine podobným problémom, ako jedna z prvých krajín susediacich s obeťou ruskej agresie, čelilo aj Slovensko. A bola to práve Európska únia, ktorá Slovensku finančne výrazne pomohla pri zabezpečovaní pomoci pre Ukrajinu. Fico je stelesnením toho Slovenska, ktoré načahuje ruku, keď sa rozdáva, ale odvracia zrak, keď treba pomôcť," upozornil politológ.
Štefančík aj v tomto zmysle vyhlásil, že politika na všetky svetové strany je nezmysel. Zdôraznil, že tak, ako človek, aj politika štátu musí byť založená na nejakých hodnotách a tie hodnoty môžu byť podľa neho stelesnené v jednej svetovej strane, nie vo všetkých.
„Žiadna slušná žena sa nevydá za muža, ktorý každú noc navštevuje inú ženu. A žiadny muž si nezoberie ženu s podobným skákaním z jednej postele do druhej. Jednoducho, ak máte jasno vo svojich prioritách, musíte byť niekde ukotvený. A platí to aj v medzinárodnej politike. Nemôžete sa správať ako prostitút alebo prostitútka, lebo v takom prípade si taký štát nikto neváži. Veď stačí spočítať množstvo štátnikov, ktorí Slovensko za tieto tri roky navštívili v rámci bilaterálnych návštev a hneď pochopíme, za čo nás na západ od našich hraníc, ale možno aj na sever, juh či východ, v skutočnosti majú," dodal politológ.
Len nedávno sa v médiách objavili informácie o tom, že blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Viktor Medvedčuk varoval vlády Slovenska a Česka, aby nedovolili súkromným zbrojárskym spoločnostiam zatiahnuť ich krajiny do priameho ozbrojeného konfliktu s Ruskom. Tvrdí, že napriek politike slovenského premiéra Roberta Fica a českého premiéra Andreja Babiša sa firmy z oboch krajín postupne zapájajú do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu.
Medvedčuk vyhlásil, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách a varoval, že sa môžu konkrétne podniky stať legitímnymi cieľmi Ruska. Medvedčuk sa pritom odvolával na údajný júlový pokyn Putina analyzovať účasť zahraničného priemyslu na skutočných bojových operáciách proti Rusku.
Štefančík v reakcii na tieto informácie pripomenul pripravovaný diverzný útok na firmu v Prešove. Ten je podľa neho dôkazom toho, že nás Rusi určite nevnímajú ako priateľov. „Vyjadrené rečou pána Glücka, sme pre nich nie priatelia. Rusi tu nemusia mať ani agentov a je im úplne jasné, kto na Slovensku na vojne poriadne zarába," vyhlásil Štefančík.
Jedným z hesiel predvolebnej kampane súčasnej koalície pritom znelo „Ani náboj na Ukrajinu". To však išlo do zabudnutia, keďže zo Slovenska smeruje munícia v rekordných objemoch, a to aj na Ukrajinu. „Heslo 'Ani náboj na Ukrajinu, je pre jednoduchších občanov. Iní majú prehľad o tom, kto vďaka ruskej agresii zbohatne. A potom sa predseda vlády hrnie za Putinom, akoby mu ani nešlo o Slovensko, ale o vlastný biznis. Myslím, že ním pohŕda aj Putin, len to nechce dať jasnejšie najavo," dodal Štefančík.
Podľa politológa to dnes zároveň vyzerá tak, že vojna na Ukrajine bude jednou z hlavných tém volebnej kampane v roku 2027. „Možno táto téma prekryje aj kauzu Šimečkovej matky. Ľudia sa totiž boja a dúfajú, že táto bezhodnotná politika Roberta Fica zabráni tomu, aby sem Rusi neposielali svoje smrteľné rakety a drony. Lenže história ukazuje, že poklonkovanie žiadnemu štátu nikdy nepomohlo. Namiesto toho by sa slovenská vláda mala jasne prihlásiť k našim záväzkom tak v NATO, ako aj EÚ, a ukázať svoju suverénnu politiku a nie politiku blicovania, šírenia strachu a strkania hlavy do piesku," povedal Štefančík a uzavrel s tým, že sa jednoducho môže stať, že nás partneri nechajú v štichu tak, ako sme to urobili už niekoľkokrát my im.
Zdroj: SITA.sk - Ficom pohŕda aj Putin, len to nechce dať jasnejšie najavo, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva vyhradené.
Kým predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) rozprúdil diskusiu o článku 5 Severoatlantickej zmluvy, vo svojej rétorike sa prikláňa skôr k Rusku, chodí na návštevy do Moskvy a odmieta vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine, prezident Peter Pellegrini sa medzitým na pôde Organizácie Spojených národov postavil na stranu Ukrajiny a odsúdil ruské útoky na civilnú infraštruktúru a odmietol okupáciu vojenskou silou.
Otázkou tak naďalej zostáva, aká je vlastne pozícia Slovenska, keď slová premiéra a hlavy štátu nie sú vždy v súlade. Politológ Radoslav Štefančík upozornil, že sa nedá „sedieť jedným zadkom na dvoch stoličkách".
Politika na všetky štyri svetové strany
Zároveň poukázal aj na rozpor medzi vyjadreniami premiéra a jeho vlastným konaním. Ako pre agentúru SITA uviedol, partneri si správanie predsedu vlády všímajú. „Určite im nestačí vysvetlenie, že to robí len pre svojich prostoduchých voličov. Človek by si mal stáť za svojím slovom, za svojím konaním a medzi vysloveným a uskutočneným by nemal byť rozpor," skonštatoval Štefančík.
Podľa politológa v každom prípade platí, že s našou solidaritou s inými štátmi to nie je vôbec dobré. „V roku 2015 a 2016 sme odmietali tzv. povinné kvóty, lebo predseda vlády si myslel, že je to nátlak. Pritom to mala byť iba solidarita s tými členskými štátmi, ktoré čelili najväčšiemu migračnému tlaku. Po invázii na Ukrajine podobným problémom, ako jedna z prvých krajín susediacich s obeťou ruskej agresie, čelilo aj Slovensko. A bola to práve Európska únia, ktorá Slovensku finančne výrazne pomohla pri zabezpečovaní pomoci pre Ukrajinu. Fico je stelesnením toho Slovenska, ktoré načahuje ruku, keď sa rozdáva, ale odvracia zrak, keď treba pomôcť," upozornil politológ.
Štefančík aj v tomto zmysle vyhlásil, že politika na všetky svetové strany je nezmysel. Zdôraznil, že tak, ako človek, aj politika štátu musí byť založená na nejakých hodnotách a tie hodnoty môžu byť podľa neho stelesnené v jednej svetovej strane, nie vo všetkých.
„Žiadna slušná žena sa nevydá za muža, ktorý každú noc navštevuje inú ženu. A žiadny muž si nezoberie ženu s podobným skákaním z jednej postele do druhej. Jednoducho, ak máte jasno vo svojich prioritách, musíte byť niekde ukotvený. A platí to aj v medzinárodnej politike. Nemôžete sa správať ako prostitút alebo prostitútka, lebo v takom prípade si taký štát nikto neváži. Veď stačí spočítať množstvo štátnikov, ktorí Slovensko za tieto tri roky navštívili v rámci bilaterálnych návštev a hneď pochopíme, za čo nás na západ od našich hraníc, ale možno aj na sever, juh či východ, v skutočnosti majú," dodal politológ.
Ozbrojený konflikt s Ruskom
Len nedávno sa v médiách objavili informácie o tom, že blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Viktor Medvedčuk varoval vlády Slovenska a Česka, aby nedovolili súkromným zbrojárskym spoločnostiam zatiahnuť ich krajiny do priameho ozbrojeného konfliktu s Ruskom. Tvrdí, že napriek politike slovenského premiéra Roberta Fica a českého premiéra Andreja Babiša sa firmy z oboch krajín postupne zapájajú do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu.
Medvedčuk vyhlásil, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách a varoval, že sa môžu konkrétne podniky stať legitímnymi cieľmi Ruska. Medvedčuk sa pritom odvolával na údajný júlový pokyn Putina analyzovať účasť zahraničného priemyslu na skutočných bojových operáciách proti Rusku.
Štefančík v reakcii na tieto informácie pripomenul pripravovaný diverzný útok na firmu v Prešove. Ten je podľa neho dôkazom toho, že nás Rusi určite nevnímajú ako priateľov. „Vyjadrené rečou pána Glücka, sme pre nich nie priatelia. Rusi tu nemusia mať ani agentov a je im úplne jasné, kto na Slovensku na vojne poriadne zarába," vyhlásil Štefančík.
„Ani náboj na Ukrajinu"
Jedným z hesiel predvolebnej kampane súčasnej koalície pritom znelo „Ani náboj na Ukrajinu". To však išlo do zabudnutia, keďže zo Slovenska smeruje munícia v rekordných objemoch, a to aj na Ukrajinu. „Heslo 'Ani náboj na Ukrajinu, je pre jednoduchších občanov. Iní majú prehľad o tom, kto vďaka ruskej agresii zbohatne. A potom sa predseda vlády hrnie za Putinom, akoby mu ani nešlo o Slovensko, ale o vlastný biznis. Myslím, že ním pohŕda aj Putin, len to nechce dať jasnejšie najavo," dodal Štefančík.
Podľa politológa to dnes zároveň vyzerá tak, že vojna na Ukrajine bude jednou z hlavných tém volebnej kampane v roku 2027. „Možno táto téma prekryje aj kauzu Šimečkovej matky. Ľudia sa totiž boja a dúfajú, že táto bezhodnotná politika Roberta Fica zabráni tomu, aby sem Rusi neposielali svoje smrteľné rakety a drony. Lenže história ukazuje, že poklonkovanie žiadnemu štátu nikdy nepomohlo. Namiesto toho by sa slovenská vláda mala jasne prihlásiť k našim záväzkom tak v NATO, ako aj EÚ, a ukázať svoju suverénnu politiku a nie politiku blicovania, šírenia strachu a strkania hlavy do piesku," povedal Štefančík a uzavrel s tým, že sa jednoducho môže stať, že nás partneri nechajú v štichu tak, ako sme to urobili už niekoľkokrát my im.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ficom pohŕda aj Putin, len to nechce dať jasnejšie najavo, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
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