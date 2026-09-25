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25. septembra 2026
Nadácia Zastavme korupciu kritizuje výber ľudí do dozorných rád štátnych firiem – VIDEO
Tagy: agent ŠtB Daňový podvod Dozorná rada Ministerka hospodárstva SR nominanti Štátne firmy Takáčovci
Nadácia tvrdí, že štát by mal do dozorných rád vyberať ľudí, ktorí majú potrebné skúsenosti, a ktorým možno dôverovať. Nadácia Zastavme ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Nadácia tvrdí, že štát by mal do dozorných rád vyberať ľudí, ktorí majú potrebné skúsenosti, a ktorým možno dôverovať.
Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že ľudia v dozorných radách štátnych firiem by mali byť vyberaní podľa odbornosti a dôveryhodnosti, nie podľa známostí. Ako príklad uvádza Igora Lichnovského. Ten je členom Rady Eximbanky a zároveň pôsobí v dozorných radách Tiposu, Burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov.
Podľa nadácie je pri Lichnovskom otázna najmä jeho dôveryhodnosť. V minulosti vlastnil firmu Capitalia spolu s človekom, ktorý bol spájaný s mafiánskou skupinou takáčovcov. Firma sa zároveň dostala do podozrenia z veľkého daňového podvodu. Podľa obžaloby mala štátu spôsobiť škodu viac ako 7 miliónov eur.
Lichnovský bol tiež evidovaný ako bývalý agent ŠtB. V roku 2017 sa Lichnovský po vypuknutí škandálu vzdal funkcie v Eximbanke. V roku 2023 sa však do Eximbanky vrátil a neskôr získal aj miesto v dozornej rade Tiposu.
Nadácia tvrdí, že štát by mal do dozorných rád vyberať ľudí, ktorí majú potrebné skúsenosti, a ktorým možno dôverovať. Ich úlohou je kontrolovať hospodárenie štátnych podnikov a dohliadať na to, aby fungovali podľa zákonov a hospodárne.
Nadácia preto navrhuje zmeniť spôsob výberu štátnych nominantov. Inšpirovať sa chce napríklad Českou republikou. Tam kandidátov posudzuje špeciálny výbor a výberové konanie je verejné. Verejné sú aj životopisy kandidátov. Posudzuje sa ich odbornosť, skúsenosti, prípadné konflikty záujmov či riziko negatívnej publicity. Podobný systém funguje aj v Estónsku a ďalších krajinách.
Nadácia preto vyzýva vládu, aby zaviedla transparentnejší systém výberu ľudí do dozorných rád štátnych firiem. Zároveň žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby vysvetlila, kto nominoval kozmetičku Martonovú a roľníka Breznena do dozornej rady Energetiky Slovensko a aké majú odborné skúsenosti.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu kritizuje výber ľudí do dozorných rád štátnych firiem – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že ľudia v dozorných radách štátnych firiem by mali byť vyberaní podľa odbornosti a dôveryhodnosti, nie podľa známostí. Ako príklad uvádza Igora Lichnovského. Ten je členom Rady Eximbanky a zároveň pôsobí v dozorných radách Tiposu, Burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov.
Otázna dôveryhodnosť
Podľa nadácie je pri Lichnovskom otázna najmä jeho dôveryhodnosť. V minulosti vlastnil firmu Capitalia spolu s človekom, ktorý bol spájaný s mafiánskou skupinou takáčovcov. Firma sa zároveň dostala do podozrenia z veľkého daňového podvodu. Podľa obžaloby mala štátu spôsobiť škodu viac ako 7 miliónov eur.
Lichnovský bol tiež evidovaný ako bývalý agent ŠtB. V roku 2017 sa Lichnovský po vypuknutí škandálu vzdal funkcie v Eximbanke. V roku 2023 sa však do Eximbanky vrátil a neskôr získal aj miesto v dozornej rade Tiposu.
Transparentný výber nominantov
Nadácia tvrdí, že štát by mal do dozorných rád vyberať ľudí, ktorí majú potrebné skúsenosti, a ktorým možno dôverovať. Ich úlohou je kontrolovať hospodárenie štátnych podnikov a dohliadať na to, aby fungovali podľa zákonov a hospodárne.
Nadácia preto navrhuje zmeniť spôsob výberu štátnych nominantov. Inšpirovať sa chce napríklad Českou republikou. Tam kandidátov posudzuje špeciálny výbor a výberové konanie je verejné. Verejné sú aj životopisy kandidátov. Posudzuje sa ich odbornosť, skúsenosti, prípadné konflikty záujmov či riziko negatívnej publicity. Podobný systém funguje aj v Estónsku a ďalších krajinách.
Nadácia preto vyzýva vládu, aby zaviedla transparentnejší systém výberu ľudí do dozorných rád štátnych firiem. Zároveň žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby vysvetlila, kto nominoval kozmetičku Martonovú a roľníka Breznena do dozornej rady Energetiky Slovensko a aké majú odborné skúsenosti.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu kritizuje výber ľudí do dozorných rád štátnych firiem – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: agent ŠtB Daňový podvod Dozorná rada Ministerka hospodárstva SR nominanti Štátne firmy Takáčovci
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