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25. septembra 2026

Šimkovičová absolvovala pracovnú cestu v USA, venovala sa podpore slovenského dedičstva, jazyka a kultúrnej diplomacie – FOTO


Tagy: 11. september Československo Diplomacia generálny konzulát Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerka kultúry SR Návšteva New York slovenská komunita v USA Vzdelávacie centrum zahraničná pracovná cesta

Ministerka navštívila Slovak Heritage Festival v New Jersey, stretla sa s pedagógmi krajanských škôl a zástupcami slovenských komunít. Ministerka kultúry



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66b4cc998ef3e219693679 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Ministerka navštívila Slovak Heritage Festival v New Jersey, stretla sa s pedagógmi krajanských škôl a zástupcami slovenských komunít.


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová počas piatich dní absolvovala pracovnú cestu v Spojených štátoch amerických zameranú na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, jazyka a vzdelávania v krajanskej komunite, ako aj na rozvoj kultúrnej diplomacie a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie MK SR Petra Demková.

Účasť na festivale v New Jersey


Hlavnou udalosťou jej programu bola účasť na 48. ročníku Slovak Heritage Festival v New Jersey, ktorý je významnou platformou združujúcou slovenskú komunitu v USA, a ktorý vytvára priestor na prezentáciu slovenskej kultúry, folklóru, tradícií a slovenského jazyka.

Ako ďalej informovala Demková, v New Yorku sa ministerka stretla s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier počas metodického školenia pedagógov. Diskutovali o podpore slovenského vzdelávania v zahraničí, zachovávaní jazyka a kultúry a o možnostiach ich odovzdávania ďalším generáciám.

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Návštevou Evanjelického kostola svätej Trojice v New Yorku, spätého so slovenskou komunitou viac než 120 rokov, si ministerka pripomenula dôležitosť náboženských a kultúrnych centier pre krajanov. Počas návštevy sa stretla s farárom Michalom Mišinom a členmi zboru.

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Spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom navštívili New York Public Library. Historická Stephen A. Schwarzman Building bola otvorená v roku 1911 a jej zbierky obsahujú viac ako 50 miliónov položiek vrátane kníh, rukopisov, historických máp a fotografií. V slovanských a východoeurópskych zbierkach sa nachádzajú aj slovenské publikácie a historické materiály.

Výstava cestovateľských plagátov


Šimkovičová tiež navštívila výstavu originálnych českých a slovenských cestovateľských plagátov v Bohemian National Hall, ktorá poskytuje jedinečný pohľad na grafický dizajn a vizuálnu kultúru Československa 20. storočia.

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Stretnutie so zástupcami kalifornskej komunity Slovákov bolo zamerané na potreby a aktivity krajanov, ale aj na možnosť ďalšieho rozvoja spolupráce so Slovenskom.

Návšteva výstavy v galérii


Záver pracovného programu v New Yorku tvorila návšteva výstavy The Unbroken Spirit of 9/11 v galérii Generálneho konzulátu SR. Výstava pripravovaná pri príležitosti 25. výročia útokov z 11. septembra a prostredníctvom fotografií zachytáva útoky a ich následky. Ministerka ocenila prácu Paula Martinku, newyorského fotoreportéra pôvodom z Československa, ktorý dokumentuje život v New Yorku už viac než 30 rokov.

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Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová absolvovala pracovnú cestu v USA, venovala sa podpore slovenského dedičstva, jazyka a kultúrnej diplomacie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 11. september Československo Diplomacia generálny konzulát Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerka kultúry SR Návšteva New York slovenská komunita v USA Vzdelávacie centrum zahraničná pracovná cesta
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