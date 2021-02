Ficova strana trvá na dobrovoľnosti očkovania proti COVID-19, podľa Remišovej by však mal ísť príkladom

Fico by mal ísť príkladom

Za nezaočkovanie sa vyberali pokuty

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda by verejnosti mala poskytnúť všetky informácie za aj proti očkovaniu. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to dnes skonštatoval predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico . Zdôraznil pritom, že jeho strana trvá na dobrovoľnosti očkovania proti koronavírusu.„Na konci dňa, keď si bude musieť človek vybrať napríklad pri cestovaní alebo keď niekam pôjde, že či bude mať preukaz o zaočkovaní, alebo mať napríklad kvalitný test, tak nech si vyberie," povedal predseda Smeru.Zároveň uviedol, že povinnosť očkovania dnes „dominuje v mainstreame". „To naozaj nemám v 21. storočí ako slobodný človek právo povedať sám za seba, že ja mám výhrady?" spýtal sa Fico. Zároveň opätovne očkovanie označil za obrovský biznis pre farmaceutické firmy.Ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v tejto súvislosti povedala, že na celom svete sa odborníci aj všetci politici zhodujú na tom, že jediný liek na pandémiu je očkovanie."A práve pán poslanec (Fico, pozn. SITA) má svoju voličskú skupinu, ktorá je jednou z najohrozenejších skupín, a preto by bolo veľmi dobré, keby pozitívnym príkladom vyzval všetkých spoluobčanov k očkovaniu," povedala ministerka.Zároveň tvrdenie o biznise farmafiriem označila za zavádzanie verejnosti.„Keď si kúpite hodinky za 20-tisíc, tiež má z toho výrobca hodiniek obrovský biznis. Keď bývate v byte u daňového podvodníka pána Ladislava Bašternáka a platíte mu nájomné, tiež má z vášho bývania biznis," povedala Remišová s tým, že keď niekto niečo vymyslí a má právo duševného vlastníctva, má z toho aj zisk.Zároveň Remišová zdôraznila, že za predchádzajúcich vlád Smeru-SD boli vyberané pokuty za to, že rodičia nedali deti zaočkovať. Takisto sa podľa nej navrhoval aj zákaz vstupu do škôlky pre nezaočkované deti.„Očkovanie tu máme od roku 1836 (prvý zákon v Rakúsko-Uhorsku o povinnom očkovaní proti pravým kiahňam bol vydaný 9. júla 1836, pozn. SITA) práve preto, že benefity očkovania prevažujú nad rizikami," dodala Remišová.