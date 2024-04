Ficova vláda odklepla štyrom okresom tisíce eur na úhradu výdavkov v súvislosti s prílevom cudzincov na Slovensko

24.4.2024 (SITA.sk) - Vládny kabinet počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Dolnej Krupej schválil úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie.Ako vyplýva zo schváleného materiálu, tieto mimoriadne situácie sa týkali prílevu cudzincov z tretích krajín na územie Slovenska, a boli vyhlasované od začiatku septembra približne do polovice novembra minulého roka. Úhradu výdavkov vláda schválila pre štyri okresy, a to Banská Bystrica, Bratislava, Prešov a Veľký Krtíš.Celková suma predstavuje viac ako 96-tisíc eur. Najväčšiu sumu peňazí, viac než 42-tisíc eur, dostanú vo Veľkom Krtíši. Vyše 39-tisíc eur bude uhradených aj okresnému úradu Bratislava.„Pri hromadnom príleve cudzincov na územie Slovenskej republiky z tretích krajín bolo potrebné postihnutým osobám poskytnúť v zmysle zákona o CO, núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie na zabezpečenie ich základných životných potrieb. Bolo potrebné vykonať záchranné práce za účelom ochrany života, zdravia a majetku. Cudzincom bolo potrebné zabezpečiť prevoz a presun do pridelených núdzových ubytovaní, poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie humanitárnej pomoci, stravovania, hygienických balíčkov, dezinfekčných prostriedkov a tlmočníckych služieb. V priestoroch a v okolí núdzového ubytovania bolo potrebné zabezpečiť bezpečnosť, verejný poriadok a reguláciu pohybu osôb," približuje materiál.Finančné prostriedky by mali byť uvoľnené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, presunuté rezortu vnútra a následne dotknutým subjektom.