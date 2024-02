Ficova vláda schválila ponechanie súčasných premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch

V prípade schválenia novely parlamentom zmeny nadobudnú účinnosť 15. marca, čo je rovnaký termín, kedy by mala nadobudnúť účinnosť novela Trestného zákona, ktorá premlčaciu dobu pri znásilnení skracovala.





22.2.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica ( Smer-SD ) vo štvrtok schválila ponechanie súčasných premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch. Zmeny by zároveň mala Národná rada SR prijímať v skrátenom legislatívnom konaní.Podľa predloženého materiálu sa zmeny týkajú trestných činov proti životu a zdraviu, trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činov proti rodine a mládeži či trestných činov proti iným právam a slobodám.„Pri týchto trestných činoch sa budú uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to najmä dvadsaťročná doba v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov," uvádza sa v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).Medzi tieto zločiny patrí vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie.