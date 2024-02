Slovákom ukazujú ako investovať inak. Môžu sa stať bankármi

Zabehnuté "spoluvlastnenie” dopĺňa "financovanie”

Investovanie so zaujímavým zhodnotením

22.2.2024 (SITA.sk) - Crowdberry investičná platforma spája slovenských a českých investorov s podnikateľmi, ktorí hľadajú financovanie na rozvoj svojich firiem. Platforma funguje na princípe crowdinvestingu, čo znamená, že investori sa podieľajú na financovaní firmy prostredníctvom menších investícií spolu s ďalšími investormi. Za roky pôsobnosti investori cez Crowdberry investovali a spoluvlastnia známe spoločnosti ako GymBeam, Isadore, MultiplexDX a desiatky ďalších. Teraz spoločnosť prináša novinku – investori sa môžu stať bankármi a firmám požičiavať kapitál v podobe úveru so zaujímavým výnosom.Zabehnuté tzv. "growth equity" investičné príležitosti Crowdberry aktuálne dopĺňa o nový dlhový produkt v podobe investorského úveru (pôžičky) pre firmy a nehnuteľnosti. Tento menej rizikový investičný nástroj prinesie investorom pravidelne vyplácaný úrokový výnos úmerný riziku pri jasne definovaných pravidlách. Odpovedá tak na potreby investorov, ktorí hľadajú aj konzervatívnejšie príležitosti zhodnocovania kapitálu."Jednoducho povedané, dlhový crowdinvesting predstavuje poskytnutie pôžičky firme za úrok. Pre investora predstavuje nižšie riziko, fixnú splatnosť a prioritu vo vyplácaní v porovnaní s kapitálovým crowdinvestingom (growth equity), kde investor získava vlastníctvo, resp. podiel v spoločnosti. V prípade dlhového financovania investor môže získať záruky v podobe zabezpečenia úveru.”, vysvetľuje Dano Gašpar, managing partner v Crowdberry.Dlhové hromadné financovanie ponúka pevne stanovený úrokový výnos, ale skutočná návratnosť môže byť aj nižšia. Riziko predstavuje potenciálne zlyhanie úveru alebo nepriaznivý vývoj trhu. Riešením je diverzifikácia a pochopenie úrokového výnosu so skóringom rizika a zabezpečenia, ktoré Crowdberry analyzuje v investičnej dokumentácii. Práve to je doména Crowdberry, dôkladná analýza s transparentne komunikovanými rizikami investovania.Konzervatívnejší investori, ktorí sa chcú v prenesenom význame stať "bankármi", môžu využiť príležitosti hromadného dlhového financovania napr. známeho slovenského festivalu Pohoda alebo so zaujímavým úrokovým výnosom takmer 10 % p.a. požičať kapitál softvérovej spoločnosti. Unimus by Netcore je jednou z 5 firiem na svetovom trhu, ktorá obsluhuje nielen konglomerát s luxusnou módou, ale aj telefonických operátorov či vesmírnu agentúru."Dlhové hromadné financovanie prináša investorom vyššie úrokové výnosy, než aké získajú z dlhopisov, bánk alebo sporiacich účtov. Investori dostávajú pravidelné splátky kapitálu a úrokov. Navyše investorom ponúka príležitosť investovať do podnikov a značiek, ktoré poznajú a chcú byť súčasťou ich príbehu a podnikania. Takéto investovanie má navyše aj pozitívny efekt na domácu ekonomiku.” uzatvára Dano Gašpar.Aktuálne nájdu investori na investičnej platforme Crowdberry aj niekoľko ďalších zaujímavých investičných príležitostí. Investori, ktorí preferujú rizikovejšie, no na druhej strane aj potenciálne výnosnejšie investície, môžu využiť možnosť spoluvlastniť e-commerce Flexdog, ktorý sa zameriava na vyhľadávanie najlepších ponúk streetwear módy, alebo slovenskú biotechnologickú spoločnosť Glycanostics, zameranú na včasnú diagnostiku rakoviny.Informačný servis