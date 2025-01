Predčasné voľby by boli podľa Šutaja Eštoka úplnou rezignáciou na predvolebné sľuby

15.1.2025 (SITA.sk) - Predčasné voľby by boli úplnou rezignáciou na predvolebné sľuby, myslí si minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Uviedol to pre médiá pred rokovaním vlády v súvislosti s výrokmi premiéra Roberta Fica Smer-SD ), ktorý sa nedávno vyjadril, že ak sa situácia v koalícii neupokojí a jeho koaliční partneri - Slovenská národná strana a strana Hlas nezaistia väčšinu v parlamente, jedným z riešení sú i predčasné parlamentné voľby.Percentuálna šanca na predčasné parlamentné voľby je podľa neho nulová. Situáciu v koalícii si podľa jeho slov s koaličnými partnermi vysvetlia za zatvorenými dverami.Na adresu poslanca Hlasu Samuela Migaľa poznamenal, že ho mrzí, že poniektorí poslanci majú ambíciu sa za každú cenu zviditeľňovať. Uviedol to v kontexte Migaľových výrokov o tom, že súhlasí s premiérom Ficom v tom, že jedným z možných riešení situácie v koalícii je otvorenie koaličnej zmluvy a rekonštrukcia vlády.