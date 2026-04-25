Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
25. apríla 2026
Ficova vláda vedie Slovensko do bankrotu, SaS má jasné riešenie na naštartovanie ekonomického rastu
25.4.2026 (SITA.sk) - Podľa strany SaS zníženie ratingu potvrdilo, že konsolidačné balíky Ficovej vlády nefungujú.
Zníženie ratingu Slovenska o jeden stupeň ratingovou agentúrou Standard and Poor's (S&P) je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) priamym dôsledkom neschopnosti a nezodpovedného hospodárenia vlády Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického.
„Agentúra S&P potvrdila to, čo hovoríme už dlhodobo – vláda Fica a Kamenického ničí slovenskú ekonomiku. Namiesto toho, aby podporili rast a investície, rozhadzujú peniaze na nezmyselné a predražené nákupy. Ich vláda zadlžuje Slovensko, ničí podnikateľské prostredie a odmieta akékoľvek reformy,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Dodal, že Slovensko sa rúti do bankrotu a vláda namiesto toho, aby niečo robila, len útočí na opozíciu.
„My, v SaS, máme jasné riešenie: rovná daň a 0 % daň z reinvestovaného zisku. To sú opatrenia, ktoré okamžite naštartujú ekonomický rast, prilákajú investície, zvýšia konkurencieschopnosť firiem a vytvoria nové pracovné miesta,“ vyhlásil Branislav Gröhling. Podľa strany SaS zníženie ratingu potvrdilo, že konsolidačné balíky Ficovej vlády nefungujú.
„Občania boli nielen oklamaní, ale sú ešte aj viac zadlžení. Vláda brzdí rast konsolidačnými opatreniami, zvyšovaním DPH a neistotou, ktorú sama vytvára. Ak vláda nebude konať rýchlo a zodpovedne, čaká nás ďalšie zhoršovanie ratingu, drahšie požičiavanie štátu a nakoniec ešte väčší tlak na zvyšovanie daní pre obyvateľov a podnikateľov. Slovensko si zaslúži lepšiu a zodpovednejšiu vládu, ktorá naštartuje ekonomický rast a zastaví zvyšovanie daní,“ doplnil podpredseda SaS Marián Viskupič.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda vedie Slovensko do bankrotu, SaS má jasné riešenie na naštartovanie ekonomického rastu © SITA Všetky práva vyhradené.
