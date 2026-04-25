Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marek
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. apríla 2026

Ficova vláda vedie Slovensko do bankrotu, SaS má jasné riešenie na naštartovanie ekonomického rastu


Tagy: Ekonomika SR Konsolidácia Minister financií SR Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) predseda strany Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Rating

Podľa strany SaS zníženie ratingu potvrdilo, že konsolidačné balíky Ficovej vlády nefungujú. Zníženie ratingu Slovenska o jeden stupeň ratingovou agentúrou



Zdieľať
25.4.2026 (SITA.sk) - Podľa strany SaS zníženie ratingu potvrdilo, že konsolidačné balíky Ficovej vlády nefungujú.


Zníženie ratingu Slovenska o jeden stupeň ratingovou agentúrou Standard and Poor's (S&P) je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) priamym dôsledkom neschopnosti a nezodpovedného hospodárenia vlády Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického.

Agentúra S&P potvrdila to, čo hovoríme už dlhodobo – vláda Fica a Kamenického ničí slovenskú ekonomiku. Namiesto toho, aby podporili rast a investície, rozhadzujú peniaze na nezmyselné a predražené nákupy. Ich vláda zadlžuje Slovensko, ničí podnikateľské prostredie a odmieta akékoľvek reformy,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Dodal, že Slovensko sa rúti do bankrotu a vláda namiesto toho, aby niečo robila, len útočí na opozíciu.

My, v SaS, máme jasné riešenie: rovná daň a 0 % daň z reinvestovaného zisku. To sú opatrenia, ktoré okamžite naštartujú ekonomický rast, prilákajú investície, zvýšia konkurencieschopnosť firiem a vytvoria nové pracovné miesta,“ vyhlásil Branislav Gröhling. Podľa strany SaS zníženie ratingu potvrdilo, že konsolidačné balíky Ficovej vlády nefungujú.

Občania boli nielen oklamaní, ale sú ešte aj viac zadlžení. Vláda brzdí rast konsolidačnými opatreniami, zvyšovaním DPH a neistotou, ktorú sama vytvára. Ak vláda nebude konať rýchlo a zodpovedne, čaká nás ďalšie zhoršovanie ratingu, drahšie požičiavanie štátu a nakoniec ešte väčší tlak na zvyšovanie daní pre obyvateľov a podnikateľov. Slovensko si zaslúži lepšiu a zodpovednejšiu vládu, ktorá naštartuje ekonomický rast a zastaví zvyšovanie daní,“ doplnil podpredseda SaS Marián Viskupič.


Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda vedie Slovensko do bankrotu, SaS má jasné riešenie na naštartovanie ekonomického rastu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 