Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
Včera Archív správ Nastavenia
25. apríla 2026
Susko sa odvolal voči rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu nezbaviť Juraja Klimenta funkcie sudcu
Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu.
25.4.2026 (SITA.sk) - Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu.
Najvyšší správny súd SR by mal na verejnom zasadnutí v utorok 28. apríla rozhodovať o odvolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý nezbavil funkcie sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Disciplinárny senát NSS SR ešte v máji 2025 sudcu Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok, ktorý predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru. Zároveň súd rozhodol, že sudcovi neuloží disciplinárne opatrenie. Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil.
Minister spravodlivosti na Klimenta v roku 2024 podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkali Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica.
Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu.
Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týkal Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.
„Zo strany navrhovateľa ide o postih za výkon súdnej moci,“ povedal Kliment vo svojej výpovedi koncom apríla 2025 s tým, že zámerom v tomto prípade je zastrašenie sudcov, ktorí rozhodujú v trestných veciach týkajúcich sa napríklad politikov alebo vplyvných podnikateľov.
Podľa predsedníčky senátu NSS SR Kristíny Babjakovej sudca výrokom o zdvihnutom prste porušil povinnosť dodržiavať zásady sudcovskej etiky, konkrétne povinnosť vykonávať funkciu nestranne. Disciplinárny súd pritom chcel v tomto bode konanie zastaviť pre uplynutie zákonnej lehoty na podanie disciplinárneho návrhu. Kliment však trval na prejednaní veci. Pri zvyšku disciplinárneho návrhu súd previnenia nezistil. Rozhodnutie senát prijal pomerom hlasov 5:0.
NSS SR už v novembri 2024 sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.
Zdroj: SITA.sk - Susko sa odvolal voči rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu nezbaviť Juraja Klimenta funkcie sudcu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší správny súd SR by mal na verejnom zasadnutí v utorok 28. apríla rozhodovať o odvolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý nezbavil funkcie sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Súd ho uznal za vinného pre výrok
Disciplinárny senát NSS SR ešte v máji 2025 sudcu Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok, ktorý predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru. Zároveň súd rozhodol, že sudcovi neuloží disciplinárne opatrenie. Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil.
Minister spravodlivosti na Klimenta v roku 2024 podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkali Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica.
Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu.
Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týkal Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.
Zastrašenie sudcov
„Zo strany navrhovateľa ide o postih za výkon súdnej moci,“ povedal Kliment vo svojej výpovedi koncom apríla 2025 s tým, že zámerom v tomto prípade je zastrašenie sudcov, ktorí rozhodujú v trestných veciach týkajúcich sa napríklad politikov alebo vplyvných podnikateľov.
Podľa predsedníčky senátu NSS SR Kristíny Babjakovej sudca výrokom o zdvihnutom prste porušil povinnosť dodržiavať zásady sudcovskej etiky, konkrétne povinnosť vykonávať funkciu nestranne. Disciplinárny súd pritom chcel v tomto bode konanie zastaviť pre uplynutie zákonnej lehoty na podanie disciplinárneho návrhu. Kliment však trval na prejednaní veci. Pri zvyšku disciplinárneho návrhu súd previnenia nezistil. Rozhodnutie senát prijal pomerom hlasov 5:0.
NSS SR už v novembri 2024 sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.
Zdroj: SITA.sk - Susko sa odvolal voči rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu nezbaviť Juraja Klimenta funkcie sudcu © SITA Všetky práva vyhradené.
