 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2025

Rusko v snahe obkľúčiť Pokrovsk nasadilo zhruba 11-tisíc vojakov


Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine

Rusko nasadilo približne 11-tisíc vojakov v snahe obkľúčiť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web



russia_ukraine_war_83149 676x450 29.10.2025 (SITA.sk) - Rusko nasadilo približne 11-tisíc vojakov v snahe obkľúčiť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to v stredu na Facebooku 7. zbor rýchlej reakcie ukrajinských výsadkových útočných síl.


„Nepriateľské skupiny, ktorým sa podarilo infiltrovať mesto, majú za cieľ postúpiť na severozápad a sever Pokrovska ... Obrancovia aglomerácie Pokrovsk pokračujú v obrannej operácii,“ uviedol 7. zbor.

Za ostatné dva dni ukrajinskí obrancovia v zóne zodpovednosti 7. zboru rýchlej reakcie zabili 90 ruských vojakov a 42 zranili, uviedol zbor. Dodal, že zároveň zničili jeden ruský obrnený transportér, tri bojové vozidlá pechoty, tri ďalšie vozidlá a jeden motocykel a zlikvidovali 158 dronov rôznych typov.


Zdroj: SITA.sk - Rusko v snahe obkľúčiť Pokrovsk nasadilo zhruba 11-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
