Ficove a Blahove héliové holubice podľa SaS mesto Mariupoľ nezachránili, ľuďom arogantne klamali

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Héliové holubice v rukách Fica Blahom sa navždy stanú symbolom toho, komu chceli zapredať Slovensko. Na sociálnej sieti to vo svojom profile napísala vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa nej ani obyvatelia dnes už zdevastovaného Mariupola celkom isto vojnu nechceli. Na námestí mali dokonca aj holubice mieru. To ich ale pred agresorom nezachránilo.SaS sa spýtala, či si ľudia spomínajú ako „Putinovi fanatickí roztlieskavači okolo Fica a Blahu vyspevovali o svojej nekonečnej náklonnosti k strážcovi mieru z Kremľa“. „Arogantne ľuďom klamali, že netreba mať spojencov, netreba s nimi užšie spolupracovať, netreba investovať do obrany. S nafukovacími holubicami presviedčali, že stačí, keď ľudia vojnu nebudú chcieť a ona jednoducho nebude,“ uviedla SaS.