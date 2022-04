Slovensko čakajú veľmi ťažké časy, pre vojnu na Ukrajine príde množstvo Slovákov o prácu

Hrozí hromadné prepúšťanie

Závody pozastavujú výrobu

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské firmy už začínajú pociťovať negatívne dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine. Práve to môže mať za následok nárast nezamestnanosti, ktorý hrozí v nadchádzajúcich mesiacoch.Pracovný trh tak bude na Slovensku zažívať turbulentné časy. V tlačovej správe to uviedla personálna agentúra Grafton Slovakia Firmy na Slovensku sa podľa personálnej agentúry začínajú venovať tomu, či vôbec nejaké pracovné miesta budú. Mnohým spoločnostiam totiž hrozí ukončenie prevádzky, hromadné prepúšťanie a tým aj nárast celkovej nezamestnanosti.Čím dlhšie bude trvať konflikt na Ukrajine a s ním aj pokračujúce sankcie smerom k Rusku, tým viac sa bude zvyšovať neistota na slovenskom pracovnom trhu. Práve náš trh je na podobné situácie zvlášť citlivý – je to práve jeho prevahou automotive priemyslu.„Napríklad v Nemecku zapríčinilo zvýšenie cien energií a pohonných hmôt vyšší záujem o alternatívnu dopravu. Klesol záujem o kúpu osobných automobilov, predá sa teda menej áut. A keďže je nemecký trh silným odberateľom práve áut zo Slovenska, slovenské automobilky a ich pracovníci poklesom odbytu utrpia," objasňuje aktuálnu situáciu Branislav Jančuška z personálnej agentúry Grafton.Rovnako, ako v období koronakrízy , aj teraz sa najviac začína spomaľovať oblasť priemyselnej výroby a automotive. S uvoľnením opatrení sa očakávalo znovuoživenie ekonomiky - vojnový konflikt na Ukrajine však všetky tieto plány zastavil.„Viacerí naši klienti nám potvrdili, že museli aktuálne zastaviť výrobu a poslať pracovníkov domov. Kým predtým hlásili nedostatok čipov, momentálne zápasia s nedostatkom komponentov, ktoré sa vyrábali na Ukrajine," tvrdí Jančuška.Firmy už preto podľa neho pozastavili nábory nových pracovníkov a zdá sa, že sa budú musieť pripraviť aj na vlnu prepúšťania.