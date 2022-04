Lekár Sabaka nedostane odškodné 20-tisíc eur a nedočká sa ani ospravedlnenia, ale Mazurek musí zmazať video z Facebooku

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Prešove zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý poslancovi Národnej rady SR (NR SR) Milanovi Mazurekovi nariadil lekárovi Petrovi Sabakovi zaplatiť odškodné vo výške 20-tisíc eur. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk Ešte vlani v decembri pritom súd v Kežmarku poslancovi nariadil, aby sa lekárovi ospravedlnil a zaplatil odškodné. „Krajský súd v Prešove však teraz rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil. Mazurek nemusí nič platiť, ani sa ospravedlňovať, no spomínané video musí z Facebooku odstrániť. Dosiaľ tak neurobil," píše spomínaný portál.Už v decembri padlo v kauze jedno z prvých rozhodnutí. Sudca Okresného súdu v Kežmarku Juraj Šteffel vydal neodkladné opatrenie, ktorým Mazurekovi nariadil uhradiť Sabakovi nemajetkovú ujmu v plnej výške. Poslanec sa však podľa portálu odvolal a na Šteffela dokonca podal trestné oznámenie pre ohýbanie práva.„Odvolací súd dal teraz Mazurekovi za pravdu, o čom proaktívne informoval aj sám na Facebooku. Mazurek síce neklamal, no celú záležitosť dosť zjednodušil. V prípade ešte totiž nepadlo žiadne definitívne rozhodnutie. Krajský súd rozhodoval iba o neodkladnom opatrení," píše portál s tým, že súdny spor pokračuje ďalej.Lekár Sabaka, ktorý pracuje na infektologickej klinike na bratislavských Kramároch zažaloval Mazureka a Milana Uhríka (obaja Republika) ešte v októbri. Vo videu ho totiž nazvali covidovým prorokom a spájali ho so smrťou chlapca z rómskej osady.