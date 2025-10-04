Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií


Tagy: Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini sa na Liptove stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)



Zdieľať
4.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa na Liptove stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom. Ako prezident uviedol na sociálnej sieti, teší ho, že Slovensko si tento rok pripomína už 25 rokov členstva v OECD.


"Táto prestížna medzinárodná organizácia združuje najvyspelejšie krajiny sveta a poskytuje nám priestor na spoluprácu s expertmi OECD aj pri hľadaní a nastavení vízie Slovenska ako modernej a vyspelej krajiny," prízvukovala hlava štátu.

Pellegrini priblížil, že jeho stretnutie s Cormannom sa nieslo v duchu priateľských diskusií, v rámci ktorých sa venovali najmä spolupráci v oblasti školstva a umelej inteligencie. Generálny tajomník OECD podľa jeho slov prisľúbil účasť na významnom AI fóre, ktoré bude koncom novembra hostiť Bratislava.

"Mathias, vážim si podporu a priazeň, ktoré Slovensku prejavujete, a verím, že spolupráca s OECD nám otvorí ďalšie možnosti na budovanie modernej a konkurencieschopnej spoločnosti," uzavrel prezident.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Muž v Prahe odovzdal hlas vo voľbách a potom vyskočil z okna na piatom poschodí
<< predchádzajúci článok
Ficovi sa podľa Františka Majerského nepodarilo rozbiť KDH, hnutie neopúšťa ani Mikloško – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 