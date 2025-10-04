|
Sobota 4.10.2025
Meniny má František
04. októbra 2025
Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií
Prezident Peter Pellegrini sa na Liptove stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
4.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa na Liptove stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom. Ako prezident uviedol na sociálnej sieti, teší ho, že Slovensko si tento rok pripomína už 25 rokov členstva v OECD.
"Táto prestížna medzinárodná organizácia združuje najvyspelejšie krajiny sveta a poskytuje nám priestor na spoluprácu s expertmi OECD aj pri hľadaní a nastavení vízie Slovenska ako modernej a vyspelej krajiny," prízvukovala hlava štátu.
Pellegrini priblížil, že jeho stretnutie s Cormannom sa nieslo v duchu priateľských diskusií, v rámci ktorých sa venovali najmä spolupráci v oblasti školstva a umelej inteligencie. Generálny tajomník OECD podľa jeho slov prisľúbil účasť na významnom AI fóre, ktoré bude koncom novembra hostiť Bratislava.
"Mathias, vážim si podporu a priazeň, ktoré Slovensku prejavujete, a verím, že spolupráca s OECD nám otvorí ďalšie možnosti na budovanie modernej a konkurencieschopnej spoločnosti," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií © SITA Všetky práva vyhradené.
