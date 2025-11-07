|
Piatok 7.11.2025
Archív správ
07. novembra 2025
Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu
Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zrušili prednášku v popradskej škole. Informoval o tom portál
7.11.2025 (SITA.sk) - Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zrušili prednášku v popradskej škole. Informoval o tom portál Aktuality.sk s tým, že sa ráno pred vstupom do popradského gymnázia, kde mal premiér prednášať študentom o geopolitike, objavili vulgárne nápisy „Fico je zradca“ a „Ako chutí Putinov k...“. Tieto hanlivé nápisy boli nasprejované na chodníku.
Približne o 8:00 už bola na mieste aj polícia. Časť chodníka, ktorý obsahoval najvulgárnejšie heslo, neskôr vyčistili. Nápis „Fico je zradca“ škola prekryla kobercom. Na chodníku sa podľa portálu nachádzajú aj dva portréty tváre pripomínajúce predsedu vlády. Prednáška premiéra tak bola pre tento incident zrušená.
Na to, že predseda vlády nie je na škole vítaný upozornil vo štvrtok 6. novembra predseda Demokratov Jaroslav Naď. Ten vo videu na sociálnej sieti uviedol, že sa na neho obrátilo viacero učiteľov a rodičov žiakov zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.
„Pani riaditeľka napriek nevôli pedagógov a napriek nevôli rodičov presadila, že v piatok v doobedných hodinách príde otravovať študentov tejto školy predseda vlády Fico," povedal Naď. Doplnil, že už len samotný názov prednášky napovedal, o čom bude chcieť premiér študentom rozprávať. Podľa Naďa chcel Fico študentom hovoriť o tom, akú úžasnú zahraničnú politiku na štyri svetové strany robí, a že Rusi sú záchrancovia mieru a že západ všetko likviduje.
„Fico zneužíva naše deti, zneužíva študentov na jeho bláznivé vízie, aby ich oklamal. A ja sa čudujem riaditeľke tejto školy, že to pretláča proti vôli pedagógov a rodičov," dodal Naď.
Predseda vlády avizoval svoju prítomnosť v Poprade vo štvrtok 6. novembra. V tieto dni mal vycestovať na plánovanú pracovnú cestu do Brazílie, Kolumbie a Panamy, napokon sa rozhodol ostať na Slovensku a navštíviť Poprad.
Zdroj: SITA.sk - Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu © SITA Všetky práva vyhradené.
