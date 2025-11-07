Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu


Tagy: Prednáška Premiér Slovenskej republiky Vulgarizmy

Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zrušili prednášku v popradskej škole. Informoval o tom portál



Zdieľať
678f5b3737aa9422257052 1 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zrušili prednášku v popradskej škole. Informoval o tom portál Aktuality.sk s tým, že sa ráno pred vstupom do popradského gymnázia, kde mal premiér prednášať študentom o geopolitike, objavili vulgárne nápisy „Fico je zradca“ a „Ako chutí Putinov k...“. Tieto hanlivé nápisy boli nasprejované na chodníku.


Približne o 8:00 už bola na mieste aj polícia. Časť chodníka, ktorý obsahoval najvulgárnejšie heslo, neskôr vyčistili. Nápis „Fico je zradca“ škola prekryla kobercom. Na chodníku sa podľa portálu nachádzajú aj dva portréty tváre pripomínajúce predsedu vlády. Prednáška premiéra tak bola pre tento incident zrušená.

Na to, že predseda vlády nie je na škole vítaný upozornil vo štvrtok 6. novembra predseda Demokratov Jaroslav Naď. Ten vo videu na sociálnej sieti uviedol, že sa na neho obrátilo viacero učiteľov a rodičov žiakov zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

Pani riaditeľka napriek nevôli pedagógov a napriek nevôli rodičov presadila, že v piatok v doobedných hodinách príde otravovať študentov tejto školy predseda vlády Fico," povedal Naď. Doplnil, že už len samotný názov prednášky napovedal, o čom bude chcieť premiér študentom rozprávať. Podľa Naďa chcel Fico študentom hovoriť o tom, akú úžasnú zahraničnú politiku na štyri svetové strany robí, a že Rusi sú záchrancovia mieru a že západ všetko likviduje.

Fico zneužíva naše deti, zneužíva študentov na jeho bláznivé vízie, aby ich oklamal. A ja sa čudujem riaditeľke tejto školy, že to pretláča proti vôli pedagógov a rodičov," dodal Naď.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Predseda vlády avizoval svoju prítomnosť v Poprade vo štvrtok 6. novembra. V tieto dni mal vycestovať na plánovanú pracovnú cestu do Brazílie, Kolumbie a Panamy, napokon sa rozhodol ostať na Slovensku a navštíviť Poprad.




Zdroj: SITA.sk - Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prednáška Premiér Slovenskej republiky Vulgarizmy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
<< predchádzajúci článok
Eros Ramazzotti je späť vo veľkom štýle: Nový album a jedinečný koncert v Bratislave!

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 