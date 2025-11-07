Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

07. novembra 2025

Staroľubovniansky okres podľa ministerstva investícií nikdy nespĺňal kritéria najmenej rozvinutých okresov


Tagy: Najmenej rozvinuté okresy Nezamestnanosť Primátor Starej Ľubovne Štátny rozpočet

Okres Stará Ľubovňa nikdy nespĺňal primárne kritériá na zaradenie medzi najmenej rozvinuté okresy (NRO). Upozornili na to z odboru komunikácie



67dbfd4fbfedb284811510 scaled e1754060462944 676x467 7.11.2025 (SITA.sk) - Okres Stará Ľubovňa nikdy nespĺňal primárne kritériá na zaradenie medzi najmenej rozvinuté okresy (NRO). Upozornili na to z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v súvislosti s tým, že daný okres sa od 1. novembra tohto roka na tomto zozname, po novom prioritných okresov, nenachádza.

Nový zákon


Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol rezort, Staroľubovniansky okres sa medzi ne v minulosti dostal vďaka novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2021. Vďaka nej bolo možné zapísať do zoznamu aj okres, ktorý síce nespĺňal podmienky na zápis podľa miery nezamestnanosti, ale bol „ohraničený NRO alebo ohraničený NRO a štátnou hranicou". To už po zmene zákona viac neplatí.

Nový zákon o podpore prioritných okresov nadobudol účinnosť 1. novembra tohto roka. Keďže sa okres Stará Ľubovňa v zozname prioritných nenachádza, v budúcnosti už nebude môcť čerpať regionálny príspevok, čo potvrdil aj samotný rezort.

„Na zabezpečenie kontinuity poskytovania regionálneho príspevku sa podľa prechodných ustanovení nového zákona o prioritných okresoch všetky doterajšie najmenej rozvinuté okresy, vrátane Starej Ľubovne, považujú za prioritné okresy do 31. decembra 2025. Všetky žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podané na základe výziev podľa starého zákona budú posudzované podľa predpisov platných v čase ich podania,“ upozornil.

Objektívne kritériá


Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko označil vyňatie okresu spomedzi prioritných za chybu, pre okres sa podľa neho znižujú aj šance pri získavaní externých zdrojov zo štátneho rozpočtu, keďže žiadateľ zaradený do zoznamu prioritných má bodové zvýhodnenie. Nemyslí si, že daný okres je ekonomicky viac rozvinutý ako napríklad susedné okresy Kežmarok, Bardejov či Sabinov.

„Okres Stará Ľubovňa nikdy nespĺňal primárne kritériá na zaradenie medzi NRO, akým bola miera nezamestnanosti. V princípe sa teda v okrese nezmenilo nič, čo by viedlo k jeho vyradeniu, zmenil sa zákon. Nová metodika zaradenia okresov medzi prioritné okresy kladie dôraz na objektívne fakty a celistvé dáta, ktoré musí daný okres spĺňať. Keďže okres Stará Ľubovňa nespĺňa tieto objektívne kritériá a špecifická legislatívna výnimka, ktorá sa naň vzťahovala, už nie je v platnosti, okres sa už v zozname prioritných okresov nenachádza,“ vysvetlili z rezortu.

Vyhláška o počte prioritných okresov


Zákon o podpore prioritných okresov podpísal prezident na druhýkrát v októbri tohto roka. Ešte v júni ho vrátil s pripomienkou na opätovné prerokovanie Národnej rade SR. Tá sa netýkala samotnej zmeny v systéme posudzovania prioritných okresov, ale takzvaného prílepku k tomuto zákonu, ktorým sa novelizoval zákon o obecnom zriadení a zákon o katastri nehnuteľností.

Z kancelárie prezidenta vtedy uviedli, že predmetné články sú podľa jej odborného stanoviska pravdepodobne v rozpore s ústavou, a preto ich prezident navrhol zo schváleného zákona vypustiť.

Cieľom zákona o podpore prioritných okresov z tohto roka je podľa MIRRI odklon od nedostatočnej definície najmenej rozvinutých okresov, ktorá bola vymedzená iba na základe solitérneho ukazovateľa, a to podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku, a príklon k zavedeniu a definícii prioritných okresov, ktoré sa zakladajú na zhodnotení ukazovateľov vo viacerých oblastiach.

„Ministerstvo pripravilo vyhlášku o počte prioritných okresov, o výpočte ukazovateľa regionálneho rozvoja a zverejňovaných údajoch v oblasti prioritných okresov. Vyhláška zavádza komplexnejší a dátovo založený prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja na úrovni okresov. Kľúčovým nástrojom na tento účel je výpočet ukazovateľa regionálneho rozvoja, ktorý slúži ako základ pre identifikáciu prioritných okresov. Ukazovateľ je tvorený kombináciou čiastkových ukazovateľov za tri oblasti, a to sociálno-ekonomickú, demografickú a oblasť prístupu k verejnej infraštruktúre a základným službám,“ dodali z odboru komunikácie. Cieľom legislatívnej zmeny podľa MIRRI nebolo zachovanie rovnakej skupiny podporovaných okresov, ale využitie „celistvého a dátovo založeného prístupu k hodnoteniu regionálneho rozvoja v jeho kľúčových oblastiach".


Zdroj: SITA.sk - Staroľubovniansky okres podľa ministerstva investícií nikdy nespĺňal kritéria najmenej rozvinutých okresov © SITA Všetky práva vyhradené.

