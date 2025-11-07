|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 7.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má René
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. novembra 2025
Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vo veku 78 rokov zomrel 5. novembra Igor Furdík, dlhoročný diplomat, vysokoškolský pedagóg a bývalý predseda Úradu pre ...
Zdieľať
7.11.2025 (SITA.sk) - Vo veku 78 rokov zomrel 5. novembra Igor Furdík, dlhoročný diplomat, vysokoškolský pedagóg a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého meno zostane navždy späté so službou Slovensku a Slovákom vo svete. Informovala o tom Jarmila Brezinová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Igor Furdík sa narodil 10. októbra 1947 v Prievidzi, vyštudoval teoretickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, no už čoskoro našiel svoje povolanie v diplomatických službách. Počas svojej bohatej kariéry zastupoval Slovenskú republiku na viacerých zahraničných postoch – pôsobil na zastupiteľských úradoch v Spojených štátoch amerických, Sovietskom zväze, Chorvátsku a na ďalších misiách.
V rokoch 1999 – 2004 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Ruskej federácii a následne v rokoch 2005 – 2010 zastával rovnaký post na zastupiteľskom úrade v Belehrade, s akreditáciou aj pre Čiernu Horu. Po návrate na Slovensko sa stal riaditeľom odboru bezpečnostnej politiky a neskôr predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde pôsobil v rokoch 2012 – 2015.
„Počas tohto obdobia zanechal hlbokú stopu – s obrovským nasadením sa zasadzoval za zachovanie a rozvoj slovenskej identity, jazyka a kultúry v zahraničí. Vnímal Slovákov žijúcich mimo domoviny nie ako úradnú agendu, ale ako súčasť vlastnej rodiny. Jeho prístup bol osobný, úprimný a ľudský – každý krajan v ňom cítil záujem, podporu a priateľstvo," uviedla Brezinová.
Aj po skončení svojho pôsobenia na úrade zostal verný tejto misii. V rokoch 2015 až 2019 pôsobil ako generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, kde koordinoval krajanské aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine. Jeho meno je späté aj s Krajanským dvorom v Detve, ktorý sa stal symbolom prepojenia Slovákov žijúcich doma i vo svete.
Igor Furdík bol jeho ideovým tvorcom – človekom, ktorý túto myšlienku pretavil do diela, ktoré trvá dodnes. Krajanský dvor sa počas desiatich rokov svojej existencie stal jedným z najobľúbenejších sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou a živým priestorom, kde sa krajania stretávajú. V júli 2025, počas 10. ročníka Krajanského dvora, sa Igor Furdík po dlhšom čase vrátil medzi krajanov.
„Bol to nesmierne silný a dojímavý okamih, keď mu predstavitelia mesta Detva odovzdali ocenenie za jeho celoživotné dielo a za víziu, ktorá žije ďalej. Aj keď mu zdravotný stav nedovolil prehovoriť, jeho prítomnosť vyvolala dlhý potlesk, pohnutie a slzy v očiach všetkých, ktorí si pamätali, že práve vďaka nemu dnes v Detve existuje miesto, kde slovenskí krajania môžu byť ‚doma‘," pripomenula Brezinová.
„Odchod Igora Furdíka vnímame s veľkým zármutkom a úctou. Bol človekom, ktorý krajanskú problematiku žil, nielen riadil. Slovákov v zahraničí vnímal s otvoreným srdcom, s úprimným záujmom o ich životy a prácu. Zanechal za sebou dielo, ktoré spája generácie krajanov a dodnes nesie jeho rukopis,“ uviedla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Posledná rozlúčka s Igorom Furdíkom bude v piatok 14. novembra o 11:00v bratislavskom krematóriu.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
Igor Furdík sa narodil 10. októbra 1947 v Prievidzi, vyštudoval teoretickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, no už čoskoro našiel svoje povolanie v diplomatických službách. Počas svojej bohatej kariéry zastupoval Slovenskú republiku na viacerých zahraničných postoch – pôsobil na zastupiteľských úradoch v Spojených štátoch amerických, Sovietskom zväze, Chorvátsku a na ďalších misiách.
Veľvyslanec v Rusku
V rokoch 1999 – 2004 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Ruskej federácii a následne v rokoch 2005 – 2010 zastával rovnaký post na zastupiteľskom úrade v Belehrade, s akreditáciou aj pre Čiernu Horu. Po návrate na Slovensko sa stal riaditeľom odboru bezpečnostnej politiky a neskôr predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde pôsobil v rokoch 2012 – 2015.
„Počas tohto obdobia zanechal hlbokú stopu – s obrovským nasadením sa zasadzoval za zachovanie a rozvoj slovenskej identity, jazyka a kultúry v zahraničí. Vnímal Slovákov žijúcich mimo domoviny nie ako úradnú agendu, ale ako súčasť vlastnej rodiny. Jeho prístup bol osobný, úprimný a ľudský – každý krajan v ňom cítil záujem, podporu a priateľstvo," uviedla Brezinová.
Tvorca Krajanského dvora
Aj po skončení svojho pôsobenia na úrade zostal verný tejto misii. V rokoch 2015 až 2019 pôsobil ako generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, kde koordinoval krajanské aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine. Jeho meno je späté aj s Krajanským dvorom v Detve, ktorý sa stal symbolom prepojenia Slovákov žijúcich doma i vo svete.
Igor Furdík bol jeho ideovým tvorcom – človekom, ktorý túto myšlienku pretavil do diela, ktoré trvá dodnes. Krajanský dvor sa počas desiatich rokov svojej existencie stal jedným z najobľúbenejších sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou a živým priestorom, kde sa krajania stretávajú. V júli 2025, počas 10. ročníka Krajanského dvora, sa Igor Furdík po dlhšom čase vrátil medzi krajanov.
Nesmrteľný odkaz
„Bol to nesmierne silný a dojímavý okamih, keď mu predstavitelia mesta Detva odovzdali ocenenie za jeho celoživotné dielo a za víziu, ktorá žije ďalej. Aj keď mu zdravotný stav nedovolil prehovoriť, jeho prítomnosť vyvolala dlhý potlesk, pohnutie a slzy v očiach všetkých, ktorí si pamätali, že práve vďaka nemu dnes v Detve existuje miesto, kde slovenskí krajania môžu byť ‚doma‘," pripomenula Brezinová.
„Odchod Igora Furdíka vnímame s veľkým zármutkom a úctou. Bol človekom, ktorý krajanskú problematiku žil, nielen riadil. Slovákov v zahraničí vnímal s otvoreným srdcom, s úprimným záujmom o ich životy a prácu. Zanechal za sebou dielo, ktoré spája generácie krajanov a dodnes nesie jeho rukopis,“ uviedla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Posledná rozlúčka s Igorom Furdíkom bude v piatok 14. novembra o 11:00v bratislavskom krematóriu.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026
<< predchádzajúci článok
Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu
Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu