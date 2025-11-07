Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Meniny má René
 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí


Tagy: diplomat Úmrtie

Vo veku 78 rokov zomrel 5. novembra Igor Furdík, dlhoročný diplomat, vysokoškolský pedagóg a bývalý predseda Úradu pre ...



titulka furdik 676x449 7.11.2025 (SITA.sk) - Vo veku 78 rokov zomrel 5. novembra Igor Furdík, dlhoročný diplomat, vysokoškolský pedagóg a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého meno zostane navždy späté so službou Slovensku a Slovákom vo svete. Informovala o tom Jarmila Brezinová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.


Igor Furdík sa narodil 10. októbra 1947 v Prievidzi, vyštudoval teoretickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, no už čoskoro našiel svoje povolanie v diplomatických službách. Počas svojej bohatej kariéry zastupoval Slovenskú republiku na viacerých zahraničných postoch – pôsobil na zastupiteľských úradoch v Spojených štátoch amerických, Sovietskom zväze, Chorvátsku a na ďalších misiách.

Veľvyslanec v Rusku


V rokoch 1999 – 2004 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Ruskej federácii a následne v rokoch 2005 – 2010 zastával rovnaký post na zastupiteľskom úrade v Belehrade, s akreditáciou aj pre Čiernu Horu. Po návrate na Slovensko sa stal riaditeľom odboru bezpečnostnej politiky a neskôr predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde pôsobil v rokoch 2012 – 2015.

Počas tohto obdobia zanechal hlbokú stopu – s obrovským nasadením sa zasadzoval za zachovanie a rozvoj slovenskej identity, jazyka a kultúry v zahraničí. Vnímal Slovákov žijúcich mimo domoviny nie ako úradnú agendu, ale ako súčasť vlastnej rodiny. Jeho prístup bol osobný, úprimný a ľudský – každý krajan v ňom cítil záujem, podporu a priateľstvo," uviedla Brezinová.

Tvorca Krajanského dvora


Aj po skončení svojho pôsobenia na úrade zostal verný tejto misii. V rokoch 2015 až 2019 pôsobil ako generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, kde koordinoval krajanské aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine. Jeho meno je späté aj s Krajanským dvorom v Detve, ktorý sa stal symbolom prepojenia Slovákov žijúcich doma i vo svete.

Igor Furdík bol jeho ideovým tvorcom – človekom, ktorý túto myšlienku pretavil do diela, ktoré trvá dodnes. Krajanský dvor sa počas desiatich rokov svojej existencie stal jedným z najobľúbenejších sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou a živým priestorom, kde sa krajania stretávajú. V júli 2025, počas 10. ročníka Krajanského dvora, sa Igor Furdík po dlhšom čase vrátil medzi krajanov.

Nesmrteľný odkaz


Bol to nesmierne silný a dojímavý okamih, keď mu predstavitelia mesta Detva odovzdali ocenenie za jeho celoživotné dielo a za víziu, ktorá žije ďalej. Aj keď mu zdravotný stav nedovolil prehovoriť, jeho prítomnosť vyvolala dlhý potlesk, pohnutie a slzy v očiach všetkých, ktorí si pamätali, že práve vďaka nemu dnes v Detve existuje miesto, kde slovenskí krajania môžu byť ‚doma‘," pripomenula Brezinová.

Odchod Igora Furdíka vnímame s veľkým zármutkom a úctou. Bol človekom, ktorý krajanskú problematiku žil, nielen riadil. Slovákov v zahraničí vnímal s otvoreným srdcom, s úprimným záujmom o ich životy a prácu. Zanechal za sebou dielo, ktoré spája generácie krajanov a dodnes nesie jeho rukopis,“ uviedla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Posledná rozlúčka s Igorom Furdíkom bude v piatok 14. novembra o 11:00v bratislavskom krematóriu.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diplomat Úmrtie
