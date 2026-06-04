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04. júna 2026

Lotyšská tajná služba varuje pred ruskou právnou vojnou proti štátom NATO


Tagy: Pobaltské štáty ruské tajné služby

Moskva podľa tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na Západ. Lotyšská kontrarozviedka vo štvrtok varovala, že



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russia_putin_69897 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Moskva podľa tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na Západ.

Lotyšská kontrarozviedka vo štvrtok varovala, že Rusko plánuje zintenzívniť zneužívanie právnych konaní proti pobaltským štátom a ďalším západným krajinám.


Podľa správy by Moskva mohla takzvanú „právnu vojnu“ využiť aj na ospravedlnenie možnej konfrontácie s NATO.



Politika Kremľa


Lotyšský Úrad na ochranu ústavy (SAB) vo verejnej správe uviedol, že Rusko sa snaží prostredníctvom právnych nástrojov presadzovať politiku výhodnú pre Kremeľ.


„Rusko môže využívať právne argumenty ako zámienku a ospravedlnenie pre zintenzívnenie agresívnych aktivít alebo potenciálnu konfrontáciu s NATO,“ uvádza sa v správe.


Podľa lotyšskej tajnej služby Moskva pripravuje žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v Haagu proti Lotyšsku, Litve a Estónsku pre údajné „diskriminovanie Rusov a ruskojazyčných obyvateľov“.


„Podľa informácií SAB už Rusko pripravilo žalobu a momentálne sa chystá podať prípad na súd,“ uviedla kontrarozviedka.



Právo ako zbraň


Pobaltské štáty sa dlhodobo obávajú, že by sa mohli stať ďalším cieľom ruskej agresívnej politiky. Ruský prezident Vladimir Putin v minulosti použil ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva ako argument pri anexii Krymu v roku 2014 aj pri invázii na Ukrajinu v roku 2022.


Lotyšská služba zároveň tvrdí, že Rusko analyzuje aj právne stratégie Iránu v sporoch so Západom vrátane žalôb proti Spojeným štátom na Medzinárodnom súdnom dvore.




Zdroj: SITA.sk - Lotyšská tajná služba varuje pred ruskou právnou vojnou proti štátom NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pobaltské štáty ruské tajné služby
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