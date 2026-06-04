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04. júna 2026
Lotyšská tajná služba varuje pred ruskou právnou vojnou proti štátom NATO
Moskva podľa tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na Západ. Lotyšská kontrarozviedka vo štvrtok varovala, že
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Lotyšská kontrarozviedka vo štvrtok varovala, že Rusko plánuje zintenzívniť zneužívanie právnych konaní proti pobaltským štátom a ďalším západným krajinám.
Podľa správy by Moskva mohla takzvanú „právnu vojnu“ využiť aj na ospravedlnenie možnej konfrontácie s NATO.
Politika Kremľa
Lotyšský Úrad na ochranu ústavy (SAB) vo verejnej správe uviedol, že Rusko sa snaží prostredníctvom právnych nástrojov presadzovať politiku výhodnú pre Kremeľ.
„Rusko môže využívať právne argumenty ako zámienku a ospravedlnenie pre zintenzívnenie agresívnych aktivít alebo potenciálnu konfrontáciu s NATO,“ uvádza sa v správe.
Podľa lotyšskej tajnej služby Moskva pripravuje žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v Haagu proti Lotyšsku, Litve a Estónsku pre údajné „diskriminovanie Rusov a ruskojazyčných obyvateľov“.
„Podľa informácií SAB už Rusko pripravilo žalobu a momentálne sa chystá podať prípad na súd,“ uviedla kontrarozviedka.
Právo ako zbraň
Pobaltské štáty sa dlhodobo obávajú, že by sa mohli stať ďalším cieľom ruskej agresívnej politiky. Ruský prezident Vladimir Putin v minulosti použil ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva ako argument pri anexii Krymu v roku 2014 aj pri invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Lotyšská služba zároveň tvrdí, že Rusko analyzuje aj právne stratégie Iránu v sporoch so Západom vrátane žalôb proti Spojeným štátom na Medzinárodnom súdnom dvore.
Zdroj: SITA.sk - Lotyšská tajná služba varuje pred ruskou právnou vojnou proti štátom NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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