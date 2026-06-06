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 24hod.sk    Šport

06. júna 2026

FIFA napokon umožní divákom priniesť si na zápasy MS 2026 fľašu s vodou. Platiť však budú výrazné obmedzenia


Tagy: MS vo futbale 2026

FIFA plánuje zabezpečiť rôzne možnosti osvieženia v areáli štadiónov vrátane ochladzovacích stanovíšť, ventilátorov, hydratačných staníc a stanov. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) po ...



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fifa 676x435 6.6.2026 (SITA.sk) - FIFA plánuje zabezpečiť rôzne možnosti osvieženia v areáli štadiónov vrátane ochladzovacích stanovíšť, ventilátorov, hydratačných staníc a stanov.


Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) po vlne odporu povolila fanúšikom na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike priniesť si na zápasy jednu jednorazovú plastovú fľašu s vodou v objeme do 590 mililitrov. Pred pár dňami sa objavila správe o zákaze akýchkoľvek fliaš s nápojmi, no po námietkach zo všetkých strán prišlo k zmene.

Prevádzkový riaditeľ šampionátu Heimo Schirgi vo videu zverejnenom na účte FIFA na platforme X uviedol, že na zápasy v USA a Kanade bude dovolené priniesť len "jemnú, plastovú, jednorazovú, originálne zabalenú fľašu s objemom 20 uncí (590 ml)".

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Zákaz opakovane použiteľných fliaš, ktorý FIFA zaviedla z bezpečnostných dôvodov, mal eliminovať riziko zranenia hráčov a divákov. FIFA zdôraznila, že zákaz tvrdých, opakovane použiteľných fliaš platí na všetkých ihriskách a vychádza z bezpečnostných opatrení, ktoré už fungujú na viacerých štadiónoch.

FIFA uznáva, že fanúšikom počas duelov na otvorených štadiónoch môžu hroziť zdravotné problémy spojené s extrémnymi horúčavami. Výskumy ukázali, že približne štvrtina zápasov by mohla prebiehať v podmienkach, kde index vlhkosti a tepla presiahne 26 stupňov, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.

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Vlaňajšie MS klubov v USA tiež ovplyvnili vysoké teploty a vtedy si fanúšikovia nemohli na štadión priniesť vlastné fľaše s vodou. FIFA plánuje zabezpečiť rôzne možnosti osvieženia v areáli štadiónov vrátane ochladzovacích stanovíšť, ventilátorov, hydratačných staníc a stanov.

Predaj balenej vody na mieste bude "za ceny porovnateľné s inými podujatiami na daných štadiónoch". FIFA tak pokračuje v snahe nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou návštevníkov a ich pohodlím počas zápasov tohto významného podujatia.


Zdroj: SITA.sk - FIFA napokon umožní divákom priniesť si na zápasy MS 2026 fľašu s vodou. Platiť však budú výrazné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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