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 24hod.sk    Šport

06. júna 2026

Volejbalové výbery Slovenska vstúpili do Európskej ligy so striedavými úspechmi


Tagy: Európska liga vo volejbale Slovenská volejbalová federácia SVF

Slováci v Poprade podľahli Estónsku 0:3, Slovenky v Schwechate zdolali Rakúšanky 3:0. Slovenské volejbalové reprezentácie mužov a žien v piatok odštartovali novú sezónu v Európskej lige so ...



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6.6.2026 (SITA.sk) - Slováci v Poprade podľahli Estónsku 0:3, Slovenky v Schwechate zdolali Rakúšanky 3:0.


Slovenské volejbalové reprezentácie mužov a žien v piatok odštartovali novú sezónu v Európskej lige so striedavými úspechmi. Slováci v domácom prostredí v Poprade podľahli výberu Estónska hladko 0:3, Slovenky v rakúskom Schwechate zdolali domáce Rakúšanky 3:0. Na oba výbery v EL čaká ešte päť stretnutí.

Nedá sa povedať, že muži SR pred vlastnými fanúšikmi za súperom výrazne zaostával, nevyšli im však koncovky setov. V prvom prehrali na 24, v druhom dokonca na 26 a v treťom uhrali 22 bodov.

"Mali sme niekoľko situácií, ktoré sme mohli vyriešiť oveľa lepšie. Boli to jednoduché lopty, pri ktorých sme možno zaváhali, báli sa ich vyriešiť alebo sme urobili chybu. Práve to považujem za naše najväčšie mínus v tomto zápase. Na druhej strane musím chalanov pochváliť, pretože sa snažili hrať to, čo trénujeme a na čom pracujeme. Samozrejme, chceli sme vyhrať, ale dnes bol súper lepší a treba to uznať. Takéto zápasy k športu patria," komentoval tréner Michal Masný podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

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Podľa smečiara Jakuba Ihnáta to bol pre slovenský tím krutý výsledok: "Nehrali sme totiž zle. Bohužiaľ, nestačilo to ani na zisk setu, čo je vzhľadom na priebeh zápasu škoda. Treba však uznať kvalitu súpera. Majú skúsený tím a napadnú mi dve či tri jednoduché situácie, ktoré sme nezvládli my, zatiaľ čo oni áno. Práve v takýchto momentoch sa často láme zápas. Nechcem povedať, že rozhodli len skúsenosti, ale v záverečných fázach setov nám trochu chýbal pokoj. Neboli to ani nejaké mimoriadne náročné alebo kľúčové situácie, skôr jednoduché momenty, ktoré sme mohli zvládnuť lepšie.“

Vydarený debut


Viac sa darilo ženám SR, počas celého duelu kontrolovali hru a postupne získali vo svoj prospech všetky tri sety 25:22, 25:20 a 25:15. Taliansky tréner Martino Volpini tak odštartoval pôsobenie na lavičke Sloveniek víťazstvom.

"Bol to najlepší spôsob, ako odštartovať toto nové dobrodružstvo v národnom tíme. Som šťastný za dievčatá, pretože na tom tvrdo pracovali celý mesiac. So štábom sme veľmi dobre pripravili systém bloku a obrany, preto sme sa dotkli toľkých lôpt. Naša univerzálka Karin (Šunderlíková, pozn.) odohrala fantastický zápas,“ prezradil Volpini na webe SVF.

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Spomenutá univerzálka Šunderlíková doplnila: "Z našej strany to bol dobrý výkon. Dodržiavali sme taktické pokyny. Na útoku sme hrali agresívne a rovnako sme dobre bránili aj na sieti. So zápasom môžeme byť spokojné.“

Slovenské volejbalistky už v sobotu nastúpia proti hráčkam Islandu, na Slovákov čaká v nedeľu duel proti Albánsku.


Zdroj: SITA.sk - Volejbalové výbery Slovenska vstúpili do Európskej ligy so striedavými úspechmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska liga vo volejbale Slovenská volejbalová federácia SVF
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