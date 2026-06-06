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 24hod.sk    Šport

06. júna 2026

Slovenky doma vysoko podľahli Fínkam, stále sú však v hre o MS 2027


Tagy: Slovenská futbalová reprezentácia žien

V tabuľke 3. skupiny B-divízie majú slovenské futbalistky na svojom konte stále tri body a pred utorkovým duelov v Lotyšsku vedia, že na to, aby sa udržali v boji o svetový šampionát, musia aspoň ...



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480407289_18487812670000672_7734366994426369938_n e1739868856845 676x575 6.6.2026 (SITA.sk) - V tabuľke 3. skupiny B-divízie majú slovenské futbalistky na svojom konte stále tri body a pred utorkovým duelov v Lotyšsku vedia, že na to, aby sa udržali v boji o svetový šampionát, musia aspoň neprehrať.


Slovenská reprezentácia futbalistiek vo svojom piatom vystúpení v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta prehrala doma s výberom Fínska vysoko 0:4. Slovenky za súperkami počas celého duelu jasne zaostávali, cítiť bola aj absencia Patrície Hmírovej s Tamarou Morávkovou.

V tabuľke 3. skupiny B-divízie majú slovenské futbalistky na svojom konte stále tri body a pred utorkovým duelov v Lotyšsku vedia, že na to, aby sa udržali v boji o svetový šampionát, musia aspoň neprehrať.

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V prvom polčase duelu v Nitre slovenské hráčky inkasovali len raz, no po zmene strán pridali Severanky ešte tri góly. "Nie je čo hodnotiť, ten výkon bol katastrofálny a nevedeli sme si dať dve prihrávky za sebou. To radšej necestujme do Lotyšska, ak takto máme hrať aj tam. Absolútne nám nevychádzala súbojovosť, tam sme prehrali úplne všetko a tým sme strácali sily," komentoval kouč Peter Kopúň podľa webu SFZ.

Za všetko hovorili aj pozápasové slová stredopoliarky Ľudmily Maťavkovej vo videu Slovenského futbalového zväzu: "Je to niečo úplne iné, čo sme čakali a na čo sme sa pripravili. Zo začiatku sme neboli v zápase a to tempo bolo veľmi vysoké, nevedeli sme sa do toho dostať. Boli sme v každom súboji neskoro a potom sa hrá ťažko."

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Iná stredopoliarka, dvadsaťštyriročná newyorská rodáčka Victoria Kaláberová priznala, že v oboch polčasoch mali prevahu súperky. "Boli sme pomalé v súbojoch a strácali lopty. To sa nemôže stávať, ak chceme uhrať nejaký dobrý výsledok. Verím, že sa z toho otrasieme a v Lotyšsku zvíťazíme," dodala.

Slovenky, ktoré v marci domácom prostredí zdolali Lotyšky 3:2, teraz cestujú do Rigy. Ak tam uhrajú aspoň remízu, kvalifikujú sa do jesennej baráže. V októbri až decembri sa potom uskutočnia o sedem miest na budúcoročné MS v Brazílii.


Zdroj: SITA.sk - Slovenky doma vysoko podľahli Fínkam, stále sú však v hre o MS 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovenská futbalová reprezentácia žien
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