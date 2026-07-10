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10. júla 2026
Škaredý pád ju pripravil o dva zuby, prehryzla si peru a zlomila bradu. Bývalá tenistka skončila v nemocnici – FOTO
V roku 2018 vyhrala CoCo Vandewegheová titul na US Open vo štvorhre žien po boku Ashleigh Bartyovej. Bývalá tenistka CoCo Vandewegheová prezradila, že bola po "vážnom páde" počas cesty do ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - V roku 2018 vyhrala CoCo Vandewegheová titul na US Open vo štvorhre žien po boku Ashleigh Bartyovej.
Bývalá tenistka CoCo Vandewegheová prezradila, že bola po "vážnom páde" počas cesty do Wimbledonu prevezená do nemocnice.
Posledný duel kariéry sa datuje do roku 2023, aktuálne pracuje ako expertka a komentátorka pre ESPN. Po tom, čo ju trafila lopta, spadla a zranila si tvár.
"Prehryzla som si peru, zlomila bradu a prišla o dva predné zuby. Bol to desivý zážitok, ale som veľmi vďačná, že môžem povedať, že už nemám stehy," začala Američanka na sociálnej sieti opisovať incident.
"Pred pár dňami som dostala nové zuby a dobre sa to hojí. A čo je najlepšie, som späť v práci! Minulý týždeň mi pripomenul, aké mám šťastie, že som obklopená neuveriteľnými ľuďmi. Ďakujem mojej priateľke Elene, ktorá bola pri mne v tom momente, keď som volala o pomoc, mojej mame a snúbencovi Danielovi, ktorí okamžite prileteli do Londýna, aby boli so mnou," prezradil ďalej.
Je vďačná za reakciu televízie, ktorá sa zaujímala o jej zdravotný stav, ale aj chirurgom, lekárom, zdravotným sestrám a nemocničnému personálu, ktorí ju "dali dokopy".
Vandewegheová sa podelila o niekoľko fotografií vrátane jednej, na ktorej ju záchranári prevážajú na nosidlách do sanitky. Na ďalšej pózuje s obväzmi na tvári a brade, zatiaľ čo na inej ukazuje svoje nové zuby po zákroku.
Počas aktívnej kariéry sa dvakrát prebojovala do štvrťfinále Wimbledonu. V roku 2018 vyhrala titul na US Open vo štvorhre žien po boku Ashleigh Bartyovej.
Zranenia si nakoniec vybrali svoju daň a v roku 2023 ju prinútili skončiť s milovaným športom - tenisom. V rebríčku WTA bola najvyššie na 9. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Škaredý pád ju pripravil o dva zuby, prehryzla si peru a zlomila bradu. Bývalá tenistka skončila v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá tenistka CoCo Vandewegheová prezradila, že bola po "vážnom páde" počas cesty do Wimbledonu prevezená do nemocnice.
Posledný duel kariéry sa datuje do roku 2023, aktuálne pracuje ako expertka a komentátorka pre ESPN. Po tom, čo ju trafila lopta, spadla a zranila si tvár.
"Prehryzla som si peru, zlomila bradu a prišla o dva predné zuby. Bol to desivý zážitok, ale som veľmi vďačná, že môžem povedať, že už nemám stehy," začala Američanka na sociálnej sieti opisovať incident.
Viacero fotografií
"Pred pár dňami som dostala nové zuby a dobre sa to hojí. A čo je najlepšie, som späť v práci! Minulý týždeň mi pripomenul, aké mám šťastie, že som obklopená neuveriteľnými ľuďmi. Ďakujem mojej priateľke Elene, ktorá bola pri mne v tom momente, keď som volala o pomoc, mojej mame a snúbencovi Danielovi, ktorí okamžite prileteli do Londýna, aby boli so mnou," prezradil ďalej.
Je vďačná za reakciu televízie, ktorá sa zaujímala o jej zdravotný stav, ale aj chirurgom, lekárom, zdravotným sestrám a nemocničnému personálu, ktorí ju "dali dokopy".
Vandewegheová sa podelila o niekoľko fotografií vrátane jednej, na ktorej ju záchranári prevážajú na nosidlách do sanitky. Na ďalšej pózuje s obväzmi na tvári a brade, zatiaľ čo na inej ukazuje svoje nové zuby po zákroku.
Počas aktívnej kariéry sa dvakrát prebojovala do štvrťfinále Wimbledonu. V roku 2018 vyhrala titul na US Open vo štvorhre žien po boku Ashleigh Bartyovej.
Zranenia si nakoniec vybrali svoju daň a v roku 2023 ju prinútili skončiť s milovaným športom - tenisom. V rebríčku WTA bola najvyššie na 9. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Škaredý pád ju pripravil o dva zuby, prehryzla si peru a zlomila bradu. Bývalá tenistka skončila v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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