Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Taiwančanka na MS tímov v stolnom tenise v Londýne obvinila ochrankára z nevhodného fyzického kontaktu
Incident pri bezpečnostnej kontrole viedol k vyšetrovania a vyjadreniam o bezpečnosti športovkýň. Taiwan a jeho športové orgány zdôraznili dôležitosť bezpečného prostredia po tom, čo jedna z ...
5.5.2026 (SITA.sk) - Incident pri bezpečnostnej kontrole viedol k vyšetrovania a vyjadreniam o bezpečnosti športovkýň.
Taiwan a jeho športové orgány zdôraznili dôležitosť bezpečného prostredia po tom, čo jedna z taiwanských hráčok v stolnom tenise na majstrovstvá sveta družstiev v Londýne nahlásila "nevhodný fyzický kontakt" počas bezpečnostnej prehliadky.
Hráčka, ktorú taiwanské médiá identifikovali ako 34-ročnú Cheng I-ching, najvyššie postavenú ženu Taiwanu na spomenutom podujatí, doposiaľ na turnaji neodohrala žiadny zápas. Na sociálnych sieťach vyjadrila svoju podporu všetkým športovkyniam a uviedla, že "sa postaví a prehovorí za všetky ženské športovkyne".
Taiwanské ministerstvo športu vo vyhlásení pre AFP zdôraznilo, že "zabezpečiť, aby všetky športovkyne súťažili v spravodlivom, bezpečnom a úctivom prostredí, je základným predpokladom a akýkoľvek nevhodný fyzický kontakt by sa nikdy nemal vyskytnúť".
Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) potvrdila, že incident bol nahlásený počas bezpečnostnej kontroly pri vstupe na podujatie v sobotu, pričom už prebieha vyšetrovanie. ITTF vyjadrila, že je "hlboko znepokojená" týmto obvinením a pripomenula, že napriek zvýšeným bezpečnostným opatreniam v Spojenom kráľovstve musia byť všetky protokoly vykonávané profesionálne a primerane.
Taiwanská stolnotenisová asociácia uviedla, že údajný incident sa stal pri vstupe ženského tímu na miesto konania podujatia, keď sa pripravovali na súťaž. Vedenie tímu podalo protest organizátorom, ktorí sa ospravedlnili a informovali, že príslušný bezpečnostný pracovník bol z výkonu služby odvolaný.
Športovkyňa vo svojom príspevku na instagrame uviedla, že "nekonečné množstvo športovkýň na celom svete čelí podobným výzvam", čo ju motivovalo postaviť sa a prehovoriť.
Taiwanský tím zvíťazil v sobotu ráno nad Kórejskou republikou 3:1 a prehral s Čínou 0:3, v nedeľu prehral s Rumunskom 1:3. Šampionát potrvá do 10. mája.
Zdroj: SITA.sk - Taiwančanka na MS tímov v stolnom tenise v Londýne obvinila ochrankára z nevhodného fyzického kontaktu © SITA Všetky práva vyhradené.
