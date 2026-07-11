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11. júla 2026
FIFA predáva kusy trávnika z dejiska finálového zápasu MS vo futbale, môže zarobiť až 11,2 milióna USD
Akrylový kryt bude označený logom MS vo futbale 2026, miestom konania, dátumom a výsledkom finále. Moderná doba ponúka množstvo inovatívnych postupov ako vyťažiť z futbalového marketingu počas ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Akrylový kryt bude označený logom MS vo futbale 2026, miestom konania, dátumom a výsledkom finále.
Moderná doba ponúka množstvo inovatívnych postupov ako vyťažiť z futbalového marketingu počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v tejto súvislosti prišla s onlajn predajom časti trávnika v East Rutherforde v New Jersey, ktorý bude o týždeň dejiskom finálového zápasu MS 2026.
Poznámka na predajnej stránke s cenou 450 amerických dolárov (cca 394 eur) informuje kupujúcich, že časti ihriska, ktoré sú obalené živicou na zachovanie trávy, budú novým majiteľom k dispozícii až po finále 19. júla a môžu byť odoslané iba kupujúcim v USA, Spojenom kráľovstve a Európe.
Akrylový kryt bude označený logom majstrovstiev sveta vo futbale 2026, miestom konania, dátumom a konečným skóre finálového zápasu. Súčasťou balenia je aj USB kľúč s fóliou overujúcou pravosť.
Britská spoločnosť Keep Stub na svojej webovej stránke ponúka tri ďalšie verzie s cenami 900, 1 200 a 3 000 dolárov (čiže 788, 1051 a 2627 eur). Každá zo štyroch úrovní je obmedzená na 2 026 kusov, čo znamená, že ak sa všetky vypredajú, vygenerujú tržby viac ako 11,2 milióna dolárov.
Balenie a ďalšie položky, ktoré sú súčasťou ihriska, sa menia s každým zvýšením ceny. V prípade troch nižších úrovní má trávnatá časť rozmery iba 6,35 cm x 6,35 cm x 6,35 cm, zatiaľ čo 3 000-dolárová verzia "Hero Edition" obsahuje časť s rozmermi 7,65 cm x 7,65 cm x 7,65 cm, ako aj kovový suvenírový lístok so zlatým leptom, mini repliku finálovej lopty majstrovstiev sveta a krištáľovo brúsenú sklenenú trofej pre majstra sveta.
Ako minulý mesiac informovala Melanie Anzideiová z The Athletic, hracia plocha na štadióne MetLife v New Jersey bola získaná z trávnatej farmy v Severnej Karolíne a nainštalovaná začiatkom mája. Hráči Brazílie a Francúzska však trávnik kritizovali a označili ho za suchý.
Tráva je najnovším drahým zberateľským predmetom, ktorý FIFA predáva v súvislosti s MS 2026 vo futbale. V máji uviedla na trh limitovanú edíciu dresov hostiteľských miest za cenu 375 dolárov (328 eur) za kus, ktoré sú stále dostupné na webovej stránke FIFA, napriek tomu, že sa vyrobilo iba 999 kusov z každého zo 16 dresov.
Zdroj: SITA.sk - FIFA predáva kusy trávnika z dejiska finálového zápasu MS vo futbale, môže zarobiť až 11,2 milióna USD © SITA Všetky práva vyhradené.
Moderná doba ponúka množstvo inovatívnych postupov ako vyťažiť z futbalového marketingu počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v tejto súvislosti prišla s onlajn predajom časti trávnika v East Rutherforde v New Jersey, ktorý bude o týždeň dejiskom finálového zápasu MS 2026.
Až po finále
Poznámka na predajnej stránke s cenou 450 amerických dolárov (cca 394 eur) informuje kupujúcich, že časti ihriska, ktoré sú obalené živicou na zachovanie trávy, budú novým majiteľom k dispozícii až po finále 19. júla a môžu byť odoslané iba kupujúcim v USA, Spojenom kráľovstve a Európe.
Akrylový kryt bude označený logom majstrovstiev sveta vo futbale 2026, miestom konania, dátumom a konečným skóre finálového zápasu. Súčasťou balenia je aj USB kľúč s fóliou overujúcou pravosť.
Britská spoločnosť Keep Stub na svojej webovej stránke ponúka tri ďalšie verzie s cenami 900, 1 200 a 3 000 dolárov (čiže 788, 1051 a 2627 eur). Každá zo štyroch úrovní je obmedzená na 2 026 kusov, čo znamená, že ak sa všetky vypredajú, vygenerujú tržby viac ako 11,2 milióna dolárov.
Rôzne rozmery
Balenie a ďalšie položky, ktoré sú súčasťou ihriska, sa menia s každým zvýšením ceny. V prípade troch nižších úrovní má trávnatá časť rozmery iba 6,35 cm x 6,35 cm x 6,35 cm, zatiaľ čo 3 000-dolárová verzia "Hero Edition" obsahuje časť s rozmermi 7,65 cm x 7,65 cm x 7,65 cm, ako aj kovový suvenírový lístok so zlatým leptom, mini repliku finálovej lopty majstrovstiev sveta a krištáľovo brúsenú sklenenú trofej pre majstra sveta.
Ako minulý mesiac informovala Melanie Anzideiová z The Athletic, hracia plocha na štadióne MetLife v New Jersey bola získaná z trávnatej farmy v Severnej Karolíne a nainštalovaná začiatkom mája. Hráči Brazílie a Francúzska však trávnik kritizovali a označili ho za suchý.
Dresy miest
Tráva je najnovším drahým zberateľským predmetom, ktorý FIFA predáva v súvislosti s MS 2026 vo futbale. V máji uviedla na trh limitovanú edíciu dresov hostiteľských miest za cenu 375 dolárov (328 eur) za kus, ktoré sú stále dostupné na webovej stránke FIFA, napriek tomu, že sa vyrobilo iba 999 kusov z každého zo 16 dresov.
Zdroj: SITA.sk - FIFA predáva kusy trávnika z dejiska finálového zápasu MS vo futbale, môže zarobiť až 11,2 milióna USD © SITA Všetky práva vyhradené.
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