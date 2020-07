Tenisová jednotka Bartyová sa na grandslamovom turnaji US Open nepredstaví

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Suverénna jednotka ženského svetového tenisového rebríčka WTA Austrálčanka Ashleigh Bartyová sa koncom leta nepredstaví na grandslamovom turnaji US Open v americkom New Yorku. Dvadsaťštyriročná víťazka minuloročného Roland Garros v Paríži sa rozhodla odhlásiť z podujatia, dôvodom sú jej obavy z pretrvávajúcej pandémie koronavírusu.Prvý grandslamový turnaj po viacmesačnej pauze spôsobenej celosvetovou hrozbou ochorením COVID-19 sa v newyorskom areáli Flushing Meadows začne 31. augusta. "Stále existuje veľké riziko v súvislosti s ochorením COVID-19 a ja nie som ochotná vystaviť môj tím ani seba do tejto pozície," prezradila Bartyová pre AP. Organizátorom turnaja tiež odkázala: "Už teraz sa teším na návrat do USA v roku 2021."Už skôr o pláne vynechať US Open informovala aj svetová dvojka Rumunka Simona Halepová či obhajkyňa singlového titulu spred roka Kanaďanka Bianca Andreescová . Bartyová sa ešte nerozhodla, či v závere septembra odcestuje do Paríža, kde by mala obhajovať singlový titul na "presunutom" Roland Garros