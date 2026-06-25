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25. júna 2026
FIFA suspendovala Nepál pre zásah tretích strán do diania vo národnej asociácii
Nepál prišiel o možnosť súťažiť na medzinárodných futbalových podujatiach. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) suspendovala futbalovú asociáciu Nepálu z dôvodu neoprávneného zásahu ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Nepál prišiel o možnosť súťažiť na medzinárodných futbalových podujatiach.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) suspendovala futbalovú asociáciu Nepálu z dôvodu neoprávneného zásahu tretích strán, čo znamená zákaz účasti krajiny vo všetkých medzinárodných súťažiach. Dôvodom rozhodnutia sú spory medzi Asociáciou futbalu Nepálu (ANFA) a Národnou športovou radou Nepálu, ktorá zastrešuje správu športu v krajine, týkajúce sa riadenia nepálskeho futbalu.
FIFA v listine adresovanej ANFA uvádza, že národná futbalová asociácia musí byť nezávislá na vládnych inštitúciách. Generálny sekretár FIFA Mattias Grafström informoval, že rozhodnutie o suspendovaní ANFA bolo prijaté s okamžitou platnosťou pre hrubé porušenie stanov FIFA.
Národná športová rada suspendovala ANFA už v marci 2026 na tri mesiace v čase prípravy volebných procesov, ktoré schválili FIFA a Ázijská futbalová konfederácia, no toto rozhodnutie bolo v máji zrušené. Voľby ANFA sú však opakovane odkladané a športová rada vydáva viacero usmernení vrátane požiadavky na zmenu stanov asociácie podľa zákona o rozvoji športu.
Hovorca ANFA Sureš Šah uviedol, že situácia je vážna a pre riešenie krízy záležitosti konzultujú so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom čo najskôr zrušiť dištanc a zachovať záujmy nepálskeho futbalu. Suspendácia znamená nielen vylúčenie z medzinárodných súťaží, ale aj stratu prístupu k rozvojovým programom, kurzom a školeniam FIFA, čo negatívne ovplyvňuje hráčov a ich perspektívy.
FIFA zároveň deklarovala, že pozastavenie zruší, ak športová rada odvolá svoje rozhodnutia z marca a umožní ANFA dokončiť volebný proces. Ram Charitra Mehta z Národnej športovej rady zdôraznil, že vláda nemala záujem na tejto situácii a hľadá alternatívne spôsoby riešenia krízy.
Zdroj: SITA.sk - FIFA suspendovala Nepál pre zásah tretích strán do diania vo národnej asociácii © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) suspendovala futbalovú asociáciu Nepálu z dôvodu neoprávneného zásahu tretích strán, čo znamená zákaz účasti krajiny vo všetkých medzinárodných súťažiach. Dôvodom rozhodnutia sú spory medzi Asociáciou futbalu Nepálu (ANFA) a Národnou športovou radou Nepálu, ktorá zastrešuje správu športu v krajine, týkajúce sa riadenia nepálskeho futbalu.
FIFA v listine adresovanej ANFA uvádza, že národná futbalová asociácia musí byť nezávislá na vládnych inštitúciách. Generálny sekretár FIFA Mattias Grafström informoval, že rozhodnutie o suspendovaní ANFA bolo prijaté s okamžitou platnosťou pre hrubé porušenie stanov FIFA.
Národná športová rada suspendovala ANFA už v marci 2026 na tri mesiace v čase prípravy volebných procesov, ktoré schválili FIFA a Ázijská futbalová konfederácia, no toto rozhodnutie bolo v máji zrušené. Voľby ANFA sú však opakovane odkladané a športová rada vydáva viacero usmernení vrátane požiadavky na zmenu stanov asociácie podľa zákona o rozvoji športu.
Hovorca ANFA Sureš Šah uviedol, že situácia je vážna a pre riešenie krízy záležitosti konzultujú so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom čo najskôr zrušiť dištanc a zachovať záujmy nepálskeho futbalu. Suspendácia znamená nielen vylúčenie z medzinárodných súťaží, ale aj stratu prístupu k rozvojovým programom, kurzom a školeniam FIFA, čo negatívne ovplyvňuje hráčov a ich perspektívy.
FIFA zároveň deklarovala, že pozastavenie zruší, ak športová rada odvolá svoje rozhodnutia z marca a umožní ANFA dokončiť volebný proces. Ram Charitra Mehta z Národnej športovej rady zdôraznil, že vláda nemala záujem na tejto situácii a hľadá alternatívne spôsoby riešenia krízy.
Zdroj: SITA.sk - FIFA suspendovala Nepál pre zásah tretích strán do diania vo národnej asociácii © SITA Všetky práva vyhradené.
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