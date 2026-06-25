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25. júna 2026
MOV rozhodol. Kedy bude známe meno hostiteľa OH 2036?
Tagy: OH 2036
Medzinárodný olympijský výbor zavádza nový systém výberu hostiteľa hier s jasným harmonogramom. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hostiteľa olympijských hier v roku 2036 vyberie až o tri roky. ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor zavádza nový systém výberu hostiteľa hier s jasným harmonogramom.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hostiteľa olympijských hier v roku 2036 vyberie až o tri roky. Informovala o tom predsedníčka komisie MOV pre budúcich usporiadateľov Kolinda Grabarová-Kitarovičová.
Po tom, čo sa olympijské hry v roku 2028 uskutočnia v Los Angeles a v roku 2032 v austrálskom Brisbane, budú hry v roku 2036 ďalšou dostupnou letnou udalosťou na výber hostiteľa.
MOV zároveň počas svojho zasadnutia vo švajčiarskom Lausanne predstavil nový trojfázový systém výberu budúcich hostiteľov, ktorý začne platiť od marca 2027.
"Tieto reformy poskytnú potenciálnym kandidátom väčšiu jasnosť a ich vlády budú mať jasný časový plán na poskytnutie požadovanej podpory," povedala Grabarová-Kitarovičová.
Kým hry v roku 2032 boli pridelené s 11-ročným predstihom, dejiská ZOH v rokoch 2030 a 2034 boli oznámené približne 6, resp. 10 rokov vopred. Táto variabilita vyplývala z flexibilnej a väčšinou dôvernej procedúry, kde hlasovanie na zasadnutí MOV nastáva až na záver procesu na ratifikáciu výberu výkonnou radou.
Zdroj: SITA.sk - MOV rozhodol. Kedy bude známe meno hostiteľa OH 2036? © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hostiteľa olympijských hier v roku 2036 vyberie až o tri roky. Informovala o tom predsedníčka komisie MOV pre budúcich usporiadateľov Kolinda Grabarová-Kitarovičová.
Po tom, čo sa olympijské hry v roku 2028 uskutočnia v Los Angeles a v roku 2032 v austrálskom Brisbane, budú hry v roku 2036 ďalšou dostupnou letnou udalosťou na výber hostiteľa.
MOV zároveň počas svojho zasadnutia vo švajčiarskom Lausanne predstavil nový trojfázový systém výberu budúcich hostiteľov, ktorý začne platiť od marca 2027.
"Tieto reformy poskytnú potenciálnym kandidátom väčšiu jasnosť a ich vlády budú mať jasný časový plán na poskytnutie požadovanej podpory," povedala Grabarová-Kitarovičová.
Kým hry v roku 2032 boli pridelené s 11-ročným predstihom, dejiská ZOH v rokoch 2030 a 2034 boli oznámené približne 6, resp. 10 rokov vopred. Táto variabilita vyplývala z flexibilnej a väčšinou dôvernej procedúry, kde hlasovanie na zasadnutí MOV nastáva až na záver procesu na ratifikáciu výberu výkonnou radou.
Zdroj: SITA.sk - MOV rozhodol. Kedy bude známe meno hostiteľa OH 2036? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OH 2036
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