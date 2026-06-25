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 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

MOV rozhodol. Kedy bude známe meno hostiteľa OH 2036?


Tagy: OH 2036

Medzinárodný olympijský výbor zavádza nový systém výberu hostiteľa hier s jasným harmonogramom. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hostiteľa olympijských hier v roku 2036 vyberie až o tri roky. ...



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oh 2016 24 676x437 25.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor zavádza nový systém výberu hostiteľa hier s jasným harmonogramom.


Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hostiteľa olympijských hier v roku 2036 vyberie až o tri roky. Informovala o tom predsedníčka komisie MOV pre budúcich usporiadateľov Kolinda Grabarová-Kitarovičová.

Po tom, čo sa olympijské hry v roku 2028 uskutočnia v Los Angeles a v roku 2032 v austrálskom Brisbane, budú hry v roku 2036 ďalšou dostupnou letnou udalosťou na výber hostiteľa.

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MOV zároveň počas svojho zasadnutia vo švajčiarskom Lausanne predstavil nový trojfázový systém výberu budúcich hostiteľov, ktorý začne platiť od marca 2027.

"Tieto reformy poskytnú potenciálnym kandidátom väčšiu jasnosť a ich vlády budú mať jasný časový plán na poskytnutie požadovanej podpory," povedala Grabarová-Kitarovičová.

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Kým hry v roku 2032 boli pridelené s 11-ročným predstihom, dejiská ZOH v rokoch 2030 a 2034 boli oznámené približne 6, resp. 10 rokov vopred. Táto variabilita vyplývala z flexibilnej a väčšinou dôvernej procedúry, kde hlasovanie na zasadnutí MOV nastáva až na záver procesu na ratifikáciu výberu výkonnou radou.


Zdroj: SITA.sk - MOV rozhodol. Kedy bude známe meno hostiteľa OH 2036? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OH 2036
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