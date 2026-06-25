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25. júna 2026
Hlavnú súťaž vo dvojhre na Wimbledone si zahrá iba Molčan, ženy neuspeli v kvalifikácii
Tri slovenské tenistky neuspeli v kvalifikácii dvojhry na tenisový Wimbledon. Slovenský tenis bude mať na treťom grandslamovom turnaji roka vo Wimbledone zastúpenie len v mužskej dvojhre a ženskej ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Tri slovenské tenistky neuspeli v kvalifikácii dvojhry na tenisový Wimbledon.
Slovenský tenis bude mať na treťom grandslamovom turnaji roka vo Wimbledone zastúpenie len v mužskej dvojhre a ženskej štvorhre.
Vo dvojhre mužov sa vďaka rebríčkovému postaveniu Alex Molčan predstaví priamo v hlavnej súťaži a v ženskom debli bude hrať Tereza Mihalíková po boku britskej partnerky Olivie Nichollsovej. Budú nasadené jedenástky turnaja.
Ani jedna z tria slovenských tenistiek, ktoré sa predstavili v kvalifikácii na londýnskej tráve, nepostúpila ani len do finálového kola. Rebecca Šramková síce v 1. kole kvalifikácie tesne zdolala krajanku Viktóriu Hrunčákovú 7:6 (5), 7:6 (3), ale v 2. kole nestačila na Srbku Teodoru Kostovičovú 6:4, 6:7 (4), 4:6.
Zverenka trénera Milana Martinca má dosiaľ na konte dve účasti v hlavnom "pavúku" na trávnatom grandslame - v rokoch 2024 a 2025.
Mladučká Mia Pohánková skončila svoje vystúpenie už v 1. kole kvalifikácie. Víťazka vlaňajšej juniorskej dvojhry na slávnom turnaji v Londýne dostala od organizátorov voľnú kartu, nad jej sily však v úvodnom eliminačnom kole bola Francúzka Harmony Tanová. Podľahla jej 6:7 (3), 6:2, 1:6. Zverenke trénera Róberta Gašparetza nestačilo na víťazstvo ani 6 es a 38 víťazných úderov. Informoval o tom web STZ.
Hlavné súťaže vo dvojhre sa na Wimbledone rozbehnú v pondelok 29. júna a skončia sa finálovým víkendom 11.- 12. júla. Slávnostný žreb turnaja sa uskutoční v piatok 26. júna od 10.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Hlavnú súťaž vo dvojhre na Wimbledone si zahrá iba Molčan, ženy neuspeli v kvalifikácii © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenis bude mať na treťom grandslamovom turnaji roka vo Wimbledone zastúpenie len v mužskej dvojhre a ženskej štvorhre.
Vo dvojhre mužov sa vďaka rebríčkovému postaveniu Alex Molčan predstaví priamo v hlavnej súťaži a v ženskom debli bude hrať Tereza Mihalíková po boku britskej partnerky Olivie Nichollsovej. Budú nasadené jedenástky turnaja.
Ani jedna z tria slovenských tenistiek, ktoré sa predstavili v kvalifikácii na londýnskej tráve, nepostúpila ani len do finálového kola. Rebecca Šramková síce v 1. kole kvalifikácie tesne zdolala krajanku Viktóriu Hrunčákovú 7:6 (5), 7:6 (3), ale v 2. kole nestačila na Srbku Teodoru Kostovičovú 6:4, 6:7 (4), 4:6.
Zverenka trénera Milana Martinca má dosiaľ na konte dve účasti v hlavnom "pavúku" na trávnatom grandslame - v rokoch 2024 a 2025.
Mladučká Mia Pohánková skončila svoje vystúpenie už v 1. kole kvalifikácie. Víťazka vlaňajšej juniorskej dvojhry na slávnom turnaji v Londýne dostala od organizátorov voľnú kartu, nad jej sily však v úvodnom eliminačnom kole bola Francúzka Harmony Tanová. Podľahla jej 6:7 (3), 6:2, 1:6. Zverenke trénera Róberta Gašparetza nestačilo na víťazstvo ani 6 es a 38 víťazných úderov. Informoval o tom web STZ.
Hlavné súťaže vo dvojhre sa na Wimbledone rozbehnú v pondelok 29. júna a skončia sa finálovým víkendom 11.- 12. júla. Slávnostný žreb turnaja sa uskutoční v piatok 26. júna od 10.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Hlavnú súťaž vo dvojhre na Wimbledone si zahrá iba Molčan, ženy neuspeli v kvalifikácii © SITA Všetky práva vyhradené.
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