Manchester United získal na hosťovanie Holanďana Wouta Weghorsta, ktorý na MS v Katare dvomi gólmi zavaril Argentíne

Naposledy hral za Besiktas

Klubu odovzdá všetko

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový klub Manchester United získal vytúženého útočníka, ktorého hľadal od novembrového odchodu portugalskej hviezdy Cristiana Ronalda.Účastník Premier League priviedol na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny holandského útočníka Wouta Weghorsta , kmeňového hráča druholigového Burnley.Tridsaťročný futbalista sa ešte nepredstavil v drese "červených diablov" v sobotňajšom mestskom derby proti Manchestru City."Wout pravidelne strieľal góly vo viacerých európskych ligách, jeho schopnosti budú prínosom pre náš tím," povedal o príchode Holanďana športový riaditeľ ManUnited John Murtough.Weghorst už má za sebou jedno hosťovanie v tomto ročníku, v drese tureckého Besiktasu Istanbul zaznamenal 8 gólov.Do Burnley prišiel vlani v januári z nemeckého Wolfsburgu, no odohral zaň len 20 zápasov a skóroval v nich dvakrát. Klub potom zostúpil z Premier League."Cítim sa byť poctený tým, že sa pripájam k Manchestru United. Hral som proti nemu v minulosti a je to fantastický pocit mať šancu obliecť si slávny červený dres. Sledoval som progres tímu pod vedením trénera Erika ten Haga. Nemôžem sa dočkať toho, keď začnem svojou časťou prispievať k naplneniu cieľov tímu. Čokoľvek sa stane v najbližších mesiacoch, môžem sľúbiť, že odovzdám tomuto klubu všetko," vyhlásil Weghorst.Wout Weghorst zažiaril v drese holandskej reprezentácie na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare, vo štvrťfinálovom zápase strelil Argentínčanom dva góly a poslal duel do predĺženia.Holanďania napokon podľahli Juhoameričanom po penaltovom rozstrele a potom už len sledovali, ako napokon dokráčali až z titulu.