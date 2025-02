O Grand Prix festivalu Nová dráma 2025 zabojuje desať inscenácií

Divadelný ústav ako organizátor festivalu Nová dráma/New Drama 2025 zverejnil nominácie hlavného súťažného programu. Festival plánuje uskutočniť 12. až 17. mája v Bratislave. O Grand Prix bude súťažiť desať inscenácii, ktoré vybrala dramaturgická rada. Vo výbere je zastúpená súčasná tvorba zriaďovaných aj nezriaďovaných profesionálnych divadiel. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Lenka Leláková.





Do hlavného programu zaradili inscenácie s premiérou od 1. februára 2024 do 31. januára 2025. Výber inscenácii zostavili teatrológ Karol Mišovic, divadelná dramaturgička a kritička Alexandra Rychtarčíková a divadelná kritička Ivana Topitkalová, ktorí hodnotili vyše 80 diel. "Rozhodujúca pre nás nebola len téma, ale aj spôsob spracovania a formálna stránka. Výber vnímame ako rozmanitý, prinášajúci odlišné prístupy a poetiky tvorcov k variáciám témy (bez)nádeje jednotlivca na zlepšenie individuálnych, spoločenských i politických podmienok," komentuje výber Rychtarčíková.V desiatke inscenácií nominovaných do súťažného programu 21. ročníka Novej drámy je Happy End z produkcie divadla Uhol_92, ktoré získalo nomináciu aj za inscenáciu Slováci ožijú. Hymna pre 21. storočie. Dve nominácie získalo tiež Slovenské národné divadlo (SND) za inscenácie Pes na ceste a Tatarka. Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin je nominované s inscenáciou Kolesá/The Wheels, prešovské divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča za inscenáciu Outcast. Režisér Peter Mazalán získal nomináciu za inscenáciu diela Franza Schuberta Schwanengesang D957/Labutia pieseň, Divadlo Na Peróne za Smutnú správu zo smutnej krajiny, Mestské divadlo Žilina za inscenáciu Status quo a multižánrová kultúrna platforma Batyskaf za titul Život, zázraky, extázy a zjavenia blahoslavenej panny, sestry Juany de la Cruz.Ďalšie informácie o programe festivalu Nová dráma/New Drama bude Divadelný ústav zverejňovať postupne na www.novadrama.sk. Laureát Grand Prix festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy by mal byť verejnosti známy 17. mája.