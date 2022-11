Video: Za všetkým hľadaj ženu je jednotkou v návštevnosti slovenských kín

Česká komédia Za všetkým hľadaj ženu sa po premiérovom víkende stala jednotkou v rebríčku návštevnosti slovenských kín. "Počas premiérového víkendu ju videlo 11.540 divákov, spoločne s naplnenými predpremiérovými uvedeniami ich má na svojom konte už 14.827. A jej púť kinami sa ešte len začala," uviedol Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film.





Vo vzťahovej komédii sa tri kamarátky spoja, aby pomohli jednej z nich získať si srdce odťažitého muža. Tridsiatnička Alex, ktorú stvárňuje Hana Vagnerová, svojhlavá Irena (Betka Stanková) a energická Marta (Tereza Rychlá) dajú hlavy dohromady, aby rozlúskli tak tvrdý oriešok, akým sa ukáže byť úspešný podnikateľ Albert (Marek Vašut). Možno pri tom počúvnu aj rady a odporúčania staršej ženskej generácie – Alexinej mamy (Zlata Adamovská) či babičky (Daniela Kolářová).





"Albert je zrelý muž v najlepších rokoch, na vrchole síl. Je riaditeľom veľkej, zdá sa, že aj veľmi úspešnej ostravskej stavebnej firmy," približuje svoju filmovú postavu Marek Vašut. "Po mnohých peripetiách svojho citového života, zdá sa, stretáva svoju životnú lásku. Život to však má vymyslené trochu inak... Viac, samozrejme, nepoviem, pretože by som prezradil viac, než mám,“ dodáva jeden z najúspešnejších českých hercov.



"Ako plán zamilovanej Alex a jej kamarátok dopadne a či sa vysnívaného muža podarí ´uloviť´, sa môže cieľové publikum dozvedieť práve teraz v kinách," avizuje distribučná spoločnosť romantickú komédiu režiséra Miloslava Šmídmajera, ktorú priniesla do kín 3. novembra.