Film, ktorý sa vám bude dobre aj počúvať. Prichádza Babylon

Príbeh muža na vrchole, dievčaťa, ktoré naň vylezie, a chlapca, ktorý išiel okolo. Tri príbehy tvoria bláznivú a veľkolepú filmovú jazdu Damiena Chazella. Brad Pitt, Margot Robbie a nováčik Diego Calva excelujú v hlavných úlohách jeho filmu Babylon, ktorý do kín prichádza už 19. januára.





"Chcel som sa pozrieť pod mikroskopom na začiatky filmového priemyslu, na obdobie, kedy ešte len hľadal sám seba. Páčila sa mi neuveriteľná dynamika tej doby a to, ako rýchlo dokázala meniť osudy ľudí," popisuje režisér(La La Land, Whiplash) svoju motiváciu k napísaniu a režírovaniu výpravného Babylonu.V tom čase, v 20. rokoch minulého storočia, sa v púštnom meste Los Angeles mohlo ľahko stať, že ste sa ako absolútny ,,nikto,, dostali na okázalý a divoký filmový večierok a na druhý deň ráno ste sa stali filmovou hviezdou. Presne takouto trajektóriou sa vydala herečka (zatiaľ bez jedinej úlohy) Nellie LaRoy (), ktorá si za posledné peniaze kúpila krásne šaty a rozhodla sa oslniť každého, kto jej dá šancu. Svedkom jej raketového vzostupu k hviezdam je "dievča pre všetko" Manny Torres (), mexický prisťahovalec, ktorý filmovým magnátom plní tie najodvážnejšie sny. Nič nie je pre neho problém, ak chcete napríklad slona na večierku, Manny vám ho zabezpečí. Manny sa v rámci svojich povinností stará aj o Jacka Conrada (), najslávnejšieho a najziskovejšieho herca svojej doby. Jack na sebe neustále pracuje, robí všetko možné aj nemožné, aby sa udržal na vrchole, ale revolúcia je na obzore a dovtedy nemé filmy začínajú hovoriť. Na Hollywood sa valí hurikán zmien, ktorý zničí a zmetie mnohé životy, nádeje, túžby a na hviezdny vrchol vynesie len pár vyvolených.Pozrite si trailer tu:„Vlastne je to veľmi americký príbeh,“ hovorí Chazelle, „Skupina outsiderov, podvodníkov a rojkov, ktorí unikali pred patentovým úradom, utekali z rodných miest, postavili si stan a vybudovali z ničoho uprostred púšte celý priemysel, z ktorého sa stal celosvetový gigant. A k tomu patrí sláva aj tragédie.“ Chazelle sa pritom tvorbe tohto filmu venoval neuveriteľných 15 rokov. Prvú verziu scenára napísal v decembri 2018 a januári 2019. Niekoľko mesiacov ho revidoval a skompletizoval ho v máji 2019. Babylon bol pritom už na papieri úžasný, vezme vás z výšin hollywoodskej dekadencie do prepadlísk jeho skazenosti.Hviezdne obsadenie iba podčiarkuje jedinečnosť filmového zážitku. Margot Robbie bola rolou tak nadšená, že ihneď po prečítaní scenára kričala, že musí byť jej. Obsadiť Brada Pitta ako Jacka Conrada bolo úplne prirodzené. „Brad patrí medzi tých zopár ľudí, pri ktorých máte predstavu, ako pôsobili niekdajšie filmové hviezdy,“ hovorí Chazelle, „Má tú neskutočnú auru, akú hviezdy vyžarujú priam so samozrejmosťou. Taký je Brad, hlavne teraz. Nevidíte všetku prácu za tým, tá pôsobí úplne neviditeľne a ľahko. To je na ňom magické.“Čo robí Babylon Babylonom je aj Zlatým Glóbusom ocenený originálny soundtrack. Niekoľko rokov predtým, ako sa začal nakrúcať, sa Chazelle obrátil na svojho dlhoročného spolupracovníka Justina Hurwitza, aby napísal hudbu k tomuto filmu. „Chceli sme dať Babylonu jeho vlastný hudobný svet, zvuk, ktorý by nebol priveľmi zastaraný, ale zároveň by sa odpútal od svojrázneho džezu tých čias,“ hovorí Hurwitz, „Je oveľa divokejší a agresívnejší. Nesmieme zabúdať, čo dochované nahrávky z 20-tych rokov sú len zlomkom hudby, ktorá sa vtedy skutočne hrala v L. A. Existovala undergroundová hudba, ktorá sa nikdy nezachytila na nahrávkach. Chceli sme si predstaviť celú paletu toho, ako mohla znieť, hoci sa to už nedozvieme. Chceli sme hudbu, aká sa podľa nás doteraz vo filme nezobrazila.“