Spielberg na premiére filmu Fabelmanovci nového filmu poukázal na nárast antisemitizmu

Svetoznámy americký filmový režisér Steven Spielberg v stredu poukázal na vzostup antisemitizmu, ktorý podľa neho predstavuje celosvetový problém. Vyjadril sa tak na britskej premiére svojho najnovšieho filmu Fabelmanovci (2022), informuje televízia Sky News.



Podľa Spielbergových slov je antisemitizmus dlhodobo na vzostupe, a to zhruba od roku 2015.



"Je to zložitá otázka po celom svete, pretože nepochybne ide o systémový problém vo všetkých spoločnostiach, nielen v našej krajine (v USA), alebo tu v Spojenom kráľovstve. A je veľa dôkazov, že to tak skoro nezmizne, a to je desivé," povedal 76-ročný Spielberg pre Sky News.



Snímka Fabelmanovci, inšpirovaná režisérovým detstvom, už teraz získava ocenenia filmových kritikov: minulý týždeň získala Zlaté glóbusy za najlepšiu drámu a najlepšiu réžiu a očakáva sa, že sa dostane aj do užšieho výberu na ceny Bafta a Oscar.



Životopisná dráma zachytáva aj momenty, keď bol mladý Spielberg pre svoj židovský pôvod vystavený zlému zaobchádzaniu.



Spielbergove filmy - od Čeľustí (1975) po Jurský park (1993) - sa už desaťročia vrývajú do pamäte celým generáciám divákov. Zanedlho, 1. marca, uplynie 30 rokov od začiatku nakrúcania Spielbergovho oceňovaného filmu Schindlerov zoznam, ktorý sa natáčal v Poľsku a v ktorom stvárnili hlavné postavy Liam Neeson a Ralph Fiennes.