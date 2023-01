Herec Kevin Spacey si v Turíne prevzal cenu za celoživotné dielo

Americký herec Kevin Spacey si v pondelok večer prevzal v talianskom Turíne cenu za celoživotné dielo. Na ceremónii zároveň predniesol prejav, ktorý bol jeho prvým verejným vystúpením od roku 2017, keď jeho filmovú kariéru zmarili obvinenia zo sexuálneho zneužívania.





Spacey pri preberaní ceny poďakoval talianskemu Národnému múzeu kinematografie v Turíne, ktoré mu predmetnú cenu udelilo, za to, že malo odvahu pozvať ho na ceremóniu. Rovnaké ocenenie v minulosti získali napríklad aj svetoznáme talianske herečky Isabella Rosselliniová či Monica Bellucciová, ako aj režisér Dario Argento.Spacey v Turíne tiež viedol hodinový filmový kurz (tzv. master class) a uviedol premietanie amerického filmu Americká krása z roku 1999, za úlohu v ktorom získal svojho druhého Oscara. Všetky tieto podujatia boli vypredané, približuje AP.Pri preberaní ceny, ani počas zmieneného kurzu sa 63-ročný Spacey priamo nevyjadril k obvineniam zo zneužívania, ktoré zastavili jeho kariéru. Ocenil však lojalitu svojich priaznivcov a za podporu poďakoval aj svojmu manažérovi Evanovi Lowensteinovi, ktorého nazval bratom, "akého nikdy nemal". "Obrovskú vďaku" tiež vyslovil talianskemu režisérovi Francovi Nerovi za to, že ho obsadil do svojho najnovšieho filmu The Man Who Drew God, ktorý sa natáčal v Turíne a tento týždeň bude mať premiéru v Ríme.Spaceyho úspešná herecká kariéra sa zastavila v roku 2017, po obvineniach z obťažovania zo strany herca Anthonyho Rappa a následne mnohých ďalších mužov. Spacey všetky obvinenia poprel. Spoločnosť Netflix s ním však v reakcii na ne ukončila spoluprácu v politickom seriáli House of Cards (Domček z kariet).Rapp tvrdil, že ho Spacey v roku 1986, keď mal len 14 rokov, sexuálne obťažoval počas večierku na Manhattane. Newyorský súd však napokon v októbri jeho žalobu voči Spaceymu zamietol s tým, že 50-ročný Rapp nebol schopný predmetné obvinenia dokázať.Spacey však aktuálne čelí žalobe z viacerých prípadov sexuálneho napadnutia v Británii. V júni by sa s ním mal v Londýne začať súdny proces, v rámci ktorého je obvinený zo sexuálneho napadnutia štyroch mužov. K predmetným deliktom malo dôjsť v rokoch 2001 až 2013, v čase keď bol umeleckým riaditeľom londýnskeho divadla Old Vic. Samotný herec obvinenia popiera.V pondelok v Turíne tiež odmietol tvrdenia, že sa stiahol z verejného života. "Žijem si denne svoj život. Chodím do reštaurácií, stretávam sa s ľuďmi, hrám tenis. Vždy sa mi podarilo stretávať veľkorysých, ozajstných a súcitných ľudí... Neukrývam sa, nešiel som žiť do jaskyne," povedal v rozhovore pre taliansku agentúru ANSA.