KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Tempos a Volanie divočiny

Tempos

Volanie divočiny

Fantasy Island

Biely, biely deň

Hudobný dokument TEMPOS rozpráva príbeh Patrika „Rytmusa“ Vrbovského a jeho 30-ročnej rapovej kariéry. Príbeh filmu je mapovaním cesty z nuly na vrchol - prehry, výhry a fakty. Film na pozadí zároveň odhaľuje dejiny rapu a hip-hopu na Slovensku. Tri dekády slovenskej hip-hopovej scény sú prerozprávané samotným Rytmusom, kde odhalí rôzne zákulisné príhody či nečakané nástrahy a sklamania, ktoré vo svojej hudobnej kariére zažil. To všetko ho niečo naučilo, zmenilo, ale hlavne zoceľovalo. V dokumente sa okrem neho objaví množstvo tých, ktorí mu počas jeho tridsaťročnej cesty hip-hopom „skrížili“ cestu či priamo alebo nepriamo ovplyvnili jeho tvorbu. Film do kín prináša spoločnosť Red Bull ako hlavný producent v koprodukcii s mladou produčnou spoločnosťou Toxpro. Podobne veľký projekt je pre túto mladú filmársku crew premiérou, no aj na základe jej práce na Red Bull Music Soundclash túto príležitosť dostala.Volanie divočiny rozpráva príbeh Bucka, psa hýčkaného svojim pánom i jeho rodinou. Jeho život sa však celkom zmení vo chvíli, keď je zo svojho domova v Kalifornii unesený obchodníkmi so psami, ktorí ho predajú do mrazivej divočiny kanadského Yukonu počas vrcholiacej zlatej horúčky na Klondiku. Tu je svojimi novými pánmi nútený v psom záprahu ťahať hlbokým snehom ťažké sane. Vďaka svojej nezlomnej vôli dokáže Buck v týchto drsných podmienkach prežiť. Našťastie sa mu nakoniec podarí ujsť a nájsť nového priateľa, samotárskeho dobrodruha Johna Thorntona (Harrison Ford). Po jeho boku zistí, že vďaka svojim prirodzeným inštinktom dokáže v nehostinnej divočine nielen prežiť, ale dokonca v tomto novom a slobodnom živote nachádza aj potešenie.Fantasy Island je odľahlý luxusný rezort, v ktorom záhadný pán Roarke mení tajné sny svojich klientov na skutočnosť. No keď sa zo snov stanú nočné mory, hostia zisťujú, že tento ostrov má od tropického raja viac než ďaleko...V odľahlom islandskom mestečku sa bývalý policajt vyrovnáva s tragickou smrťou manželky, ktorá zomrela pred dvoma rokmi pri autonehode. Smútok zaháňa prácou na opustenom dome, ktorý chce premeniť na domov pre svoju dcéru a vnučku s nádherným výhľadom na krajinu.Zmierenie mu komplikuje informácia, že jeho milovaná viedla ešte iný, tajný život. Bola mu neverná? Muž nemôže ísť ďalej kým nezistí pravdu. Jeho smútok sa mení na posadnutosť, ktorá ohrozí jeho i jeho blízkych.