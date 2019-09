RTVS uvedie na Cinematiku premiéru filmu Nero a Seneca

Archívna snímka 11. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik, archívna foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 13. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik v Piešťanoch bude v sobotu (14. 9.) dejiskom premiéry televíznej novinky RTVS Nero a Seneca. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.Pôvodný film Nero a Seneca z produkcie verejnoprávnej televízie si diváci môžu pozrieť vo festivalovej premiére v piešťanskej Elektrárni. Televízna adaptácia dramatickej predlohy Divadlo za čias Neróna a Senecu ruského dramatika a prozaika Edvarda Radzinského opisuje stretnutie najkrvilačnejšieho cisára Nera a stoického filozofa Senecu počas jednej horúcej noci v rímskej aréne. Dlhý rozhovor, ktorý je v skutočnosti len zámerným odďaľovaním Senecovej popravy, vyústi do napätej polemiky o vzťahu človeka k Bohu, k moci a k inému človeku.Téma, ktorú televízna dráma Nero a Seneca prináša, je podľa programového riaditeľa televíznej časti RTVS Mareka Ťapáka omnoho aktuálnejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Divákov má upozorniť na to, že moc môže byť v ktorejkoľvek historickej dobe pre človeka nebezpečná.poznamenal Ťapák, ktorý je tiež režisérom televíznej novinky.V titulnej úlohe Nera sa predstaví člen Činohry Slovenského národného divadla Richard Autner, ktorého si diváci môžu pamätať z televíznej rozprávky Vianočné želanie. Senecu stvárnil dlhoročný člen súboru Divadla Jána Palárika v Trnave Vladimír Jedľovský. Ďalej účinkujú Martin Horňák, Peter Šimun, Marta Maťová a René Schleifer.Popri tejto snímke figurujú vo festivalovom programe aj ďalšie filmy, na ktorých sa RTVS podieľala koprodukčne. Moje povstanie 2 je poviedkový film, ktorý zachytáva udalosti Slovenského národného povstania (SNP) prostredníctvom osudov bežných, ale odvážnych ľudí.dodala Turnerová.