Filmový thriller Miki: Ondrík sa stretol s Černákom, Kubovčík čerpal len zo scenára

Do kín mieri očakávaný filmový thriller Miki, ktorý podľa scenára Mira Šifru nakrútil Jakub Kroner. Hlavnú úlohu niekdajšieho bosa slovenského podsvetia stvárnil Milan Ondrík. "Hral som to s chuťou. Mám rád filmy s mafiánskou tematikou," uviedol herec, ktorý sa s Černákom aj stretol.



"Nerobili sme Černákovu kópiu, nerobili sme dokument, ale umelecké dielo, kde vodítkom bol výborne napísaný scenár Mira Šifru," vyhlásil Ondrík a podčiarkol, že jeho zámerom nebolo vytvoriť kópiu bývalého mafiánskeho bosa. "Bol som inšpirovaný postavou, keby som sa snažil robiť jej kópiu, mohlo by to skĺznuť do paródie," ozrejmil herec. Priznal, že mal výhodu v tom, že sa mohol stretnúť s človekom, ktorého hrá. "Bol by som veľmi nezodpovedný a neprofesionálny herec, keby som tú možnosť nevyužil. Presne som vedel, na ktoré konkrétne veci sa chcem spýtať. Zaujímavé bolo cítiť energiu z toho človeka, musím povedať, že doslova až charizmu," poznamenal Ondrík. Zároveň dodal, že s Mikim v 90. rokoch by sa bál stretnúť. "Ale s Mikim v roku 2023 som sa nebál stretnúť. Myslím, že som sa stretol s iným Mikulášom Černákom, to je môj názor."



Pre filmovú postavu bol Ondrík podľa vlastných slov donútený "vymeniť knihy za železo". Na postavu sa pripravoval v prvom rade po fyzickej stránke. "Chcel som pribrať, vedel som, že ten charakter by mal byť taký, ale nechcel som sa pripodobniť presnej podobe, ale vytvoriť formu," opísal Ondrík s tým, že všetky situácie, pocity, emócie, ktoré v snímke Miki hral, filtroval cez seba. "Nie cez Mikuláša Černáka, ale cez Milana Ondríka. Predstavoval som si, ako by som ja reagoval v konkrétnej situácii, keby som bol do nej vhodený."



Ondrík priznal, že s Černákom má aj niečo spoločné. "Začiatky boli podobné, bol to tiež obyčajný chalan z dediny ako ja som z dediny. Chvalabohu, že moje cesty ma viedli iným smerom," hovorí filmový Miki.



V postave Černákovho brata uvidia diváci Michala Kubovčíka. "Napriek tomu, že tí ľudia robili veci, aké robili, súrodenecké srdcia boli plné, mali sa veľmi radi. Smrť brata pre Mikuláša Černáka bola určite veľkou traumou, rovnako ako pre každého, kto stratí svojho súrodenca," povedal Kubovčík. Dodal, že v kontakte s Černákom nebol a informácie čerpal len zo scenára a od ľudí, ktorí projekt pripravovali.