Vedenie rezortu kultúry si stojí za odvolaním riaditeľov SND a SNG

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a generálny tajomník služobného úradu ministerstva Lukáš Machala si stoja za opodstatnenosťou svojich krokov v prípade odvolania riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Vyplýva to z ich vyjadrení na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Je podľa Šimkovičovej bežnou praxou, že ak príde nová vláda a ministri, tak riešia inštitúcie spadajúce pod jednotlivé rezorty, a je to v súlade so zákonom. "My ako zriaďovateľ máme plné právo ako niekoho vymenovať, tak aj niekoho odvolávať, a to aj bez udania dôvodu," poznamenal Machala. Tvrdí, že zverejnenie dôvodov na odvolanie riaditeľov Slovenského národného divadla (SND) a Slovenskej národnej galérie (SNG) je len dôkazom toho, že ministerstvo nemá čo skrývať.



Šimkovičová opätovne poukázala na dôvody odvolania Alexandry Kusej z postu šéfky SNG aj Mateja Drličku ako riaditeľa SND. Zároveň vyvrátila Drličkove tvrdenia o tom, že rezort kultúry nemal záujem sa s ním stretnúť.



Rezort kultúry teraz podľa Šimkovičovej spraví v oboch inštitúciách audity. "Budeme mať vecné argumenty, s ktorými budeme môcť operovať a ktoré budete mať všetci k dispozícii," podotkla.



Ministerka kultúry zároveň reagovala na pozvanie zamestnancov divadla i galérie, ktorí sa s ňou chcú stretnúť v pondelok (12. 8.) v priestoroch SND. "Zamestnanci SND chodia ku mne na ministerstvo kultúry, ja nemusím chodiť za nimi. (...) Prijmem pozvanie tu u mňa na ministerstve kultúry," dodala.



Šimkovičová odvolala v utorok (6. 8.) riaditeľa SND Drličku a v stredu (7. 8.) riaditeľku SNG Kusú. Obom vyčíta viaceré manažérske zlyhania. Obaja odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú.

Lukáš Machala na tlačovke opätovne kritizoval odvolaného riaditeľa SND Mateja Drličku a pýta sa verejnosti, či má byť na čele kultúrnej inštitúcie človek, ktorý verejne kritizuje „ženu a svoju priamu nadriadenú“.

„Nemáte v sebe morálny kompas, robíte len politický aktivizmus,“ odkazuje Machala odvolaným riaditeľom SND a SNG.

„My budeme ráznym spôsobom hájiť slovenskú kultúru pre celé Slovensko a nielen pre Bratislavu,“ dodal na tlačovke generálny tajomník ministerstva kultúry.

Ministerka Šimkovičová už nebýva v rakúskom Kittsee

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová už nebýva v rakúskom Kittsee, potvrdila to v rozhovore pre asistentku poslanca SNS Ivana Ševčíka Mimi Šramovú a neskôr aj na tlačovej konferencii. Povedala, že býva na Slovensku, ale nebude konkretizovať kde.

Vyzvala protestujúcich, ktorí cyklojazdou do Kittsee chceli vyjadriť nespokojnosť s vedením ministerstva, aby sa tam už neunúvali.

Šimkovičová hovorí, že musela odísť pre verbálne útoky na svoju osobu, obávala sa o svoju bezpečnosť aj svojho dieťaťa, ktoré nechcela vystavovať takejto šikane.

„Boli sme svedkami toho, čo sa stalo premiérovi, a myslím si, že táto skupina sa dokáže vyburcovať aj výrokmi, že nemôžeme vedieť, čoho sú schopní,“ povedala ministerka.

Bezpečnosť ministerky Šimkovičovej mohla byť oslabená aj tým, že v zahraničí nemal pôsobnosť Úrad pre ochranu ústavných činiteľov.