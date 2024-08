Na letisku v Trenčíne sa začína festival Grape 2024

V piatok popoludní sa začína na letisku v Trenčíne festival Grape. Brány otvorí o 12.00 h a zatvorí v nedeľu (11. 8.) o 12.00 h. Festival bude opäť žánrovo rozmanitý a mali by si tam nájsť to svoje meno snáď všetky generácie návštevníkov. Tento rok vystúpi počas dvoch dní viac ako 100 účinkujúcich. Program sa bude opierať o zahraničné hviezdy, ako Michael Kiwanuka, Tom Odell, Charlotte De Witte, Two Door Cinema Club, Nothing But Thieves alebo Grandson.





Nebudú chýbať žánrové pódiá. Elektronickú scénu doplnia legendárni Islanďania Kiasmos či britský producent Elderbrook. Pódium pre hip hop sa stáva už stálicou na festivale a prinesie mená, ako Yzomandias, Calin, Porsche Boy, Wen, James Cole alebo Similivinlife. Techno a house predstaví zahraničné mená, ktoré sú špičkou tejto scény, medzi nimi SNTS, Estella Boersma, Henri Bergman, Tommy Four Seven, Konstantin Sibold, Dyzen a ďalší interpreti.Na Grape nebude chýbať to najlepšie z domácej scény. Vystúpia Para, Billy Barman, Gleb, Fallgrapp, Korben Dallas, Vec, Medial Banana, Berlin Manson, Saul, Dušan Vlk, Fvck_Kvlt, The Curly Simon, Malalata aj ďalší interpreti.Kapacita areálu je 30.000 návštevníkov. Nachádza sa tam hygienická zóna, cisterny s pitnou vodou, stánky s občerstvením, ako aj oddychové, športové a ďalšie zóny, ktoré ponúkajú možnosti, ako tráviť čas a nabrať energiu mimo koncertov. Stanové mestečko sa nachádza hneď vedľa areálu a je s ním prepojené viacerými bránami. Otvára v piatok ráno o 9.00 h, stanovanie vo vlastnom stane v stanovom mestečku je v cene vstupenky.Festival Grape založila partia štyroch kamarátov v roku 2010 s myšlienkou príjemnej menšej akcie pre asi 2000 ľudí v peknom prostredí vinohradníckeho mestečka Pezinok. Preto aj názov Grape, teda bobuľa hrozna. Z priestorových dôvodov sa však už prvý ročník festivalu uskutočnil na letisku v Piešťanoch.