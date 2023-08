Merkelovej vizáž stála nemeckú vládu nemalé peniaze, náklady dosiahli takmer 55-tisíc eur

Vizáž aj na súkromné účely

9.8.2023 (SITA.sk) - Nemecká vláda minula na účes a make-up bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej od jej odchodu z úradu v roku 2021 takmer 55-tisíc eur. Vláda hradí niekdajšej líderke niektoré výdavky, ktoré sú spojené s výkonom pokračujúcich úradných povinností. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na noviny Tagesspiegel, ktoré získali príslušné dokumenty na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.Úrad nemeckého kancelára platí za Merkelovej vizáž pre verejné aj súkromné príležitosti, ktoré súvisia s výkonom úradných povinností. V roku 2022 to bolo 37 780 eur, tento rok dosiaľ 17 200 eur.Ani súčasný kancelár Olaf Scholz však podľa Tagesspiegelu nešetrí pri verejných podujatiach. Za tento rok úrad kancelára minul na jeho vizáž 21 808 eur a vlani to bolo 39 910 eur.Vyšetrovania zo začiatku tohto roka ukázali, že výdavky na fotografov, kaderníkov a vizážistov vzrástli v prvom celom roku Scholzovej vlády v roku 2022 na približne 1,5 milióna eur. To je o takmer 80 percent viac ako v roku 2021, poslednom roku vlády Merkelovej.Minulý týždeň sa do pozornosti médií dostal bavorský premiér Markus Söder , keď vyšlo najavo, že jeho úrad v roku 2022 minul na nezávislých fotografov 180-tisíc eur. To bolo navyše k 36-tisícom eur ročne pre trvalo zamestnaného fotografa.Rastúce náklady na služby kaderníkov a vizážistov úradníkov vyvolali už v minulosti určitú kritiku. Prezident Združenia daňových poplatníkov Reiner Holznagel povedal, že náklady by sa mali „znížiť na úplné minimum a v prípade pochybností platiť súkromne“.