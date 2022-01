Kecmanovič taží z neúčasti krajana Djokoviča. Po prvýkrát postúpil do osemfinále a hrá svoj najlepší tenis

Prvý postup v kariére

Belehradčan chce využiť svoju šancu

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Miomir Kecmanovič sa pôvodne chystal domov z Australian Open už po 1. kole. Keď mu žreb pridelil za súpera krajana Novaka Djokoviča, veľa šancí na úspech sám sebe nedával. Lenže austrálske úrady vyhostili svetovú jednotku z krajiny a nepriamo tým vyzvali 22-ročného Kecmanoviča (77. v renkingu ATP) do boja. A ten to perfektne využil.Najprv si zvýšil sebavedomie hladkým triumfom nad Talianom Salvatorem Carusom, pokračoval rovnako trojsetovým víťazstvom nad americkým favoritom Tommym Paulom a napokon zdolal aj 26. hráča rebríčka ATP Taliana Lorenza Sonega.Ten mu vzal aspoň set, keď prehral 4:6, 7:6 (8), 2:6 a 5:7. Kecmanovič postúpil do osemfinálového 4. kola na grandslamovom turnaji prvýkrát v kariére."Zažívam neuveriteľné pocity. Pred týždňom som mal hrať proti svetovej jednotke a v hlave som si už balil veci na cestu domov. Lenže potom sa veľa vecí zmenilo a teraz som v najlepšej šestnástke na Australian Open. Som vďačný za túto šancu a myslím si, že som ju dobre využil. Hrám naozaj veľmi dobre," skonštatoval Miomir Kecmanovič.Zverenec Davida Nalbandiana vlani vyhral len 14 zo 40 zápasov na hlavnom mužskom okruhu, jeho najväčším úspechom bol postup do semifinále na antuke v Buenos Aires. Doterajším stropom pre mladého Belehradčana na turnajoch tzv. veľkej štvorky bolo sedemkrát druhé kolo vrátane Australian Open spred roka.Teraz má istotu prémie 328-tisíc austrálskych dolárov (v prepočte 207 871 eur) a vyzve nasadenú sedemnástku Gaela Monfilsa v zápase o postup do štvrťfinále. Na sklonku roka 2021 s ním prehral na halovom podujatí ATP Masters 1000 v Paríži 1:2 na sety."Spadol zo mňa tlak po tom, čo som dostal druhú šancu a snažím sa zo seba dostať to najlepšie. Verím, že to ešte chvíľu potiahnem v takej hernej pohode," dodal mladý Srb.