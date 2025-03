Finále SP v alpskom lyžovaní: Gutová-Behramiová bola suverénna v Sun Valley, má glóbus za super-G

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala malý krištáľový glóbus za celkový triumf v super-G vo Svetovom pohári. V nedeľných pretekoch vo finále SP v Sun Valley suverénne zdolala domácu Američanku Lindsey Vonnovú (+1,29 s) a Talianku Federicu Brignoneovú (+1,33), istú držiteľku veľkého glóbusu, ktorá mala pred pretekmi v priebežnom poradí disciplíny na Švajčiarku päťbodový náskok.





Pre Gutovú-Behramiovú to bol druhý triumf v sezóne a celkovo už 47. v prestížnom seriáli. "Konečne som našla radosť z lyžovania. Bol to ťažký rok, ale mám radosť, že som ho zakončila ziskom trofeje," uviedla víťazka v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS).Veľkú radosť urobila domácim fanúšikom 40-ročná Vonnová, keď sa po prvý raz po návrate do seriálu dostala na stupne víťazov. Pre legendárnu Američanku, víťazku 82. pretekov SP, to bolo už 138. pódiové umiestnenie.

finále SP v alpskom lyžovaní v Sun Valley



super-G žien:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:12,35 min., 2. Lindsey Vonnová (USA) +1,29 s, 3. Federica Brignoneová (Tal.) +1,33, 4. Marta Bassinová (Tal.) +1,45, 5. Romane Miradoliová (Fr.) +1,59, 6. Cornelia Hütterová (Rak.) +1,66, 7. Ariane Rädlerová (Rak.) +1,76, 8. Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,96, 9. Emma Aicherová (Nem.) +2,01, 10. Laura Pirovanová (Tal.) +2,18



celkové poradie SP (po 33 z 34 súťaží):



1. Brignoneová 1514 b., 2. Gutová-Behramiová 1172, 3. Goggiová 931, 4. Zrinka Ljutičová (Chor.) 790, 5. Camille Rastová (Švaj.) 718, 6. Robinsonová 700



konečné poradie v super-G: 1. Gutová-Behramiová 665 b., 2. Brignoneová 630, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 466, 4. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) 317, 5. Elena Curtoniová (Tal.) 284, 6. Lauren Macugová (USA) 279