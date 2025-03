Slovenská futbalová reprezentácia bude hrať aj naďalej v C-divízii Ligy národov. Slovinsko - SLOVENSKO 1:0 po predĺžení

Slovenská futbalová reprezentácia bude hrať aj naďalej v C-divízii Ligy národov. Rozhodol o tom nedeľňajší odvetný zápas play off o postup do "béčka", v ktorom Slováci prehrali na pôde Slovinska 0:1 po predĺžení.



Rovnaký scenár ako v úvodnom stretnutí na Tehelnom poli sa zopakoval aj v Ľubľane, gól nepadol po 180 minútach riadneho hracieho času. Slovincom však stačilo iba päť minút predĺženia, aby prelomili gólové suchoty. Po centri si slovenská obrana nepostrážila Adama Gnezdu Čerina, ktorý hlavičkou rozhodol o tom, že Slovinsko zostane v B-divízii aj v nasledujúcej edícii Ligy národov.

odvetný zápas play off Ligy národov:



B/C-divízia:



Slovinsko - SLOVENSKO 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0)



Gól: 95. Čerin. Rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Čerin, Drkušič, Janža, Kramer - Duda, Suslov, Lobotka, 14.076 divákov.



Slovinsko: Oblak - Karničnik (120. Brekalo), Drkušič, Bijol, Janža - Lovrič (67. Petrovič), Čerin (120. Zeljkovič), Elšnik (90. Kramer) - Stojanovič, Šeško, Vipotnik (83. Stankovič)



SLOVENSKO: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Mesík (118. Ďuriš), Hancko - Bero (106. Tupta), Lobotka, Duda (99. Bénes) - Schranz (75. Haraslín), Boženík (75. Mráz), Suslov



/prvý zápas: 0:0, Slovinsko sa udržalo v B-divízii, Slovensko zotrvalo v C-divízii/

Veľkú šancu mal už po 40 sekundách hry Duda, ktorý však po kolmej prihrávke Mesíka a prepustení Boženíka zakončil tesne mimo brány. Od úvodu to bol očakávaný obraz hry, Slováci držali loptu a útočili do organizovanej defenzívy domáceho mužstva. Do ďalšej veľkej šance sa dostal v 10. minúte Bero, ktorý po sklepnutí netrafil priestor brány. Slovinci sa snažili vychádzať do rýchlych kontier, paradoxne protiútok mali k dispozícii Slováci. Lobotka od polovice vyslal do úniku Suslova, toho však po šprintérskom súboji prečítal Stojanovič ukážkovým sklzom. Ožili aj domáci, nebezpečenstvo hrozilo najmä od Šeška, ktorého neustále strážil Škriniar. Po polhodine hry sa však slovinský útočník dostal k zakončeniu cez Mesíka, no prudkú strelu vyrazil Dúbravka. Na opačnej strane sa zaskvel v 38. minúte Oblak, ktorý reflexívne zakročil proti hlavičke Schranza.



Krátko po zmene strán sa rútil sám na slovenskú bránu Šeško, jeho strelu však nadvihol nad bránu Dúbravka. Nasledoval úsek hry, v ktorom oba tímy pozorne strážili defenzívny priestor. Veľká šanca prišla v 71. minúte a bol v nej Suslov, po spätnej prihrávke Dudu však z hranice malého vápna prestrelil bránu. Oblak sa blysol pri hlavičke Hancka, na opačnej strane výborne zasiahol Dúbravka a duel tak dospel do predĺženia.



Krátko po jeho začiatku padol jediný gól dvojzápasu. Slováci si nepostrážili nabiehajúceho Čerina a ten hlavičkou do protipohybu Dúbravku otvoril skóre. Slováci už v závere nedokázali vyrovnať.







hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:



Francesco Calzona, tréner SR: "Veľmi ma to mrzí, hlavne kvôli chalanom. Myslím si, že sme odohrali vynikajúci zápas proti súperovi, ktorý z nášho pohľadu iba nejakým spôsobom kazil hru. My sme boli dominantní, chalani naozaj splnili všetko, čo som od nich vyžadoval. Po tejto stránke som hrdý, že môžem takýto tím trénovať. Urobili sme maximum a chýbal nám naozaj kúsok k tomu, aby sme postúpili. Mali sme obrovské držanie lopty, zápas sme kontrolovali. V tomto momente sa šťastie trochu od nás odklonilo, pretože sme si vytvorili neskutočné množstvo šancí, no nevedeli sme to premeniť a mrzí nás to."



Martin Dúbravka, brankár SR: "Smútime. Ja ani neviem, čo vlastne k tomu povedať. Stanovili sme si jasný cieľ, bohužiaľ, sa nám ho nepodarilo naplniť. Myslím si, že Oblak, samozrejme, tiež zachytal. Obraz hry bol trochu mätúci, pretože my sme tlačili, vypracovali sme si šance, ale oni hrozili z protiútokov. Sme sklamaní, teraz je to také veľké sklamanie, pretože sme boli od toho fakt kúsok. Nejakým spôsobom sa presadili na strane, bohužiaľ, odcentroval priamo na hráča, ktorý dobre zbehol do šestnástky a z nejakých siedmich-ôsmich metrov zakončil tak, ako sa to zakončiť má. Presne brankárovi do protipohybu, mne chýbal kúsok. Jednoducho, je škoda, že šance, ktoré sme mali, sme nedokázali využiť. Mali sme ich dosť."



Milan Škriniar, obranca a kapitán SR: "Bohužiaľ, vládne v nás veľké sklamanie, pretože si myslím, že sme boli určite lepší ako Slovinci v oboch zápasoch. Na tejto úrovni, bohužiaľ, z tých šancí, ktoré si vypracujete, keď nedáte gól, tak sa ťažko vyhráva. Ja som hrdý na toto mužstvo, aj slová trénera, ktoré nám povedal v šatni po zápase, tak to potvrdzujú. Tréner nám povedal, že je hrdý na to, aký futbal hráme a myslí si, že Slovensko by malo byť na nás hrdé. Som hrdý, akým štýlom sa prezentujeme, aký futbal hráme. Akurát musíme z tých šancí, ktoré si vypracujeme, streliť gól. Musíme dať hlavy hore, musíme si dať nové ciele, tým je určite postup na majstrovstvá sveta. Od zajtra ideme na tom pracovať."



Ivan Mesík, obranca SR: "Je to škoda, mrzí nás to. Myslím si, že sme mali na to, aby sme išli vyššie v oboch zápasoch. Boli sme jasne lepším mužstvom, jednoducho, jeden gól a myslím si, že by sa to zlomilo. Dali by sme ďalšie dva-tri góly a zápas by bol na našej strane a už by sme si to len kontrolovali. Aj to sa stáva, asi by sme dnes gól nedali."



Ondrej Duda, stredopoliar SR: "V tomto zápase sme mali omnoho viac šancí ako v prvom stretnutí. Nevedeli sme sa aj tak presadiť, nevedeli sme dať gól. Ja sám som sa nepresadil už v prvej minúte. Keď nedáte gól, tak nemôžete vyhrať zápas a nemôžete ho priviesť ani do penált. Bohužiaľ, taký je futbal, prehrali sme, ale neboli sme o nič horší ako oni."