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 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Real Madrid z prezidentského postu naďalej povedie Pérez, sľúbil príchod Mourinha


Tagy: La Liga

Florentino Pérez je na čele "bieleho baletu" už 23 rokov. Florentino Pérez zostáva na poste prezidenta španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid. Už 79-ročný funkcionár, ktorý klub vedie už 23 ...



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8.6.2026 (SITA.sk) - Florentino Pérez je na čele "bieleho baletu" už 23 rokov.


Florentino Pérez zostáva na poste prezidenta španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid. Už 79-ročný funkcionár, ktorý klub vedie už 23 rokov, uspel v nedeľňajších voľbách, jeho oponentom bol 37-ročný Enrique Riquelme.

Pérez získal 65 percent všetkých hlasov, jeho triumf otvoril cestu k návratu portugalského trénera Josého Mourinha na lavičku "bieleho baletu". "Vyhrali sme voľby a budeme pokračovať v práci na získavaní ďalších trofejí," uviedol Pérez vo víťaznom príhovore.

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Mourinho bude predstavený ako nový tréner Realu zrejme už v pondelok. Do klubu sa 63-ročný odborník vráti po 13 rokoch, pričom Real by mal za neho zaplatiť Benfice Lisabon približne 15 miliónov eur. Kontroverzný kouč totiž doteraz pracoval práve pre Benficu a v klube ešte má zmluvu.

"Pokračujeme vo vyzdvihovaní nášho Štadióna Santiaga Bernabéua, ktorý je najlepším štadiónom na svete. Sme hrdí, že máme najlepších hráčov sveta a vítame späť jedného z najlepších trénerov sveta, Madridistu ako je José Mourinho," priznal Pérez.

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Mourinho viedol Real od mája 2010 do mája 2013 a priviedol ho k jednému titulu v La Lige, jednému v Copa del Rey a triumfu v národnom Superpohári. Jeho príchod do klubu je pre Péreza odvážny ťah po tom, čo Real počas ostatných dvoch sezón nezískal vážnejšiu trofej.

"Pokračujeme v práci, aby sme zabezpečili, že Real Madrid bude stále získavať trofeje. Budeme bojovať až do konca, aby sme získali 16. európsky pohár," podčiarkol Pérez.

Neúspešný kandidát Riquelme avizoval, že v prípade triumfu chce podpísať hviezdneho nórskeho útočníka Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

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Real Madrid je klubom vlastneným výhradne svojimi členmi, ktorí volia prezidenta. "Buďte si istí, že s mojím prezidentovaním bol, je a vždy zostane Real Madrid klubom jeho členov," dodal Pérez.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid z prezidentského postu naďalej povedie Pérez, sľúbil príchod Mourinha © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga
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