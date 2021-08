Prezident Afganistanu Ašraf Ghaní odišiel z krajiny, so sebou si zobral bezpečnostného poradcu

Exprezident medzi vyjednávačmi

Rýchlosť ofenzívy šokovala

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Afganský prezident Ašraf Ghaní odišiel z krajiny. Pre tlačovú agentúru Associated Press to uviedli dvaja afganskí predstavitelia, jeden z úradu bývalého prezidenta Hámida Karzaja a jeden z Afganskej bezpečnostnej rady.Ghaní z krajiny odcestoval spolu so svojim národným bezpečnostným poradcom Hamdulláhom Mohíbom.Afganské militantné hnutie Taliban, ktoré v nedeľu ráno vstúpilo do predmestí Kábulu, uviedlo, že večer bude pokračovať v postupe do ďalších oblastí hlavného mesta.Hovorca Talibanu Suhajl Šahín sa pre katarskú televíznu stanicu al-Džazíra vyjadril, že povstalci „očakávajú pokojné odovzdanie mesta Kábul".Odmietol poskytnúť nejaké konkrétne informácie o možných vyjednávaniach medzi silami Talibanu a vládou. Avšak na otázku, aký druh dohody Taliban chce, Šahín uviedol, že sa snaží o bezpodmienečnú kapituláciu ústrednej vlády.K vyjednávačom na strane vlády patrí bývalý prezident Hámid Karzaj a šéf Rady pre zmierenie Abdulláh Abdulláh, ktorý bol otvoreným kritikom prezidenta Ašrafa Ghaního.Hnutie Taliban v rámci ofenzívy na území celého štátu, ktorá trvá len trochu dlhšie ako týždeň, porazilo alebo získalo na svoju stranu alebo donútilo afganské bezpečnostné sily na útek, hoci mali čiastočnú leteckú podporu zo strany americkej armády.Rýchlosť ofenzívy Talibanu mnohých šokovala a vyvolala otázky, prečo sa afganské sily rozpadli napriek tomu, že ich armáda USA roky cvičila a vynaložila na to miliardy dolárov.Len pred niekoľkými dňami americká armáda odhadovala, že afganské hlavné mesto sa pod tlak povstalcov dostane až o mesiac.