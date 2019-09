Finančná správa hodnotí používanie rekreačných poukazov ako uspokojivé

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. septembra (TASR) – Finančná správa (FS) SR sa v uplynulých mesiacoch zamerala aj na kontroly používania rekreačných poukazov. Možné porušenie zákonov však pracovníci FS našli iba v 17 % kontrol, aj to v niektorých prípadoch je ešte treba doplniť dodatočné informácie.Kontrolované spoločnosti zamestnávali celkovo 1472 zamestnancov s nárokom na príspevok na rekreáciu, pričom do dátumu kontroly požiadalo o príspevok 140 zamestnancov a suma poskytnutých príspevkov bola 21.500 eur, informovala v utorok FS.povedala prezidentka FS SR Lenka Wittenbergerová. Najčastejšími dôvodmi porušení zákona boli napríklad pochybnosti, či sa rekreácie zúčastnil rodinný príslušník, nezdokladované úhrady rekreácií zamestnancom, platba vykonaná inej osobe ako poskytovateľovi, prípadne, že poskytovateľ neevidoval úhradu.Pracovníci FS overovali poskytovanie príspevku na rekreáciu krížovou kontrolou aj u ubytovateľov.spresnil generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík FS Ladislav Hanniker.Za zmienku podľa neho stojí prípad, kde si štátny zamestnanec chcel uplatniť rekreačný poukaz na pobyt v štátnom rekreačnom zariadení.povedal Hanniker. V ďalších prípadoch našli kontrolóri firmy, ktoré neviedli účtovníctvo, alebo ho neviedli správne, čo však so samotnými rekreačnými poukazmi nesúvisí. FS podľa Hannikera pripravuje metodické usmernenie pri využívaní rekreačných poukazov a v ich kontrolách bude aj naďalej pokračovať.