Stredoškoláci môžu vytvoriť logo národného projektu PIAAC

Bratislava 10. septembra (TASR) – Študenti stredných škôl sa môžu zapojiť do súťaže, ktorej cieľom je vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.uviedol rezort školstva. Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent strednej školy na Slovensku. Súťaž trvá do 15. novembra.PIAAC realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na Slovensku od septembra 2018. Na národnom projekte podporenom z operačného programu Ľudské zdroje spolupracuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).Tá pripravuje druhý cyklus medzinárodného výskumu kompetencií dospelých v štúdii PIAAC. Slovensko sa spoločne s viac ako 30 krajinami zapojilo do tejto medzinárodnej štúdie druhýkrát.priblížil rezort školstva. Štúdia OECD PIAAC je do veľkej miery podobná medzinárodnému meraniu PISA, preto sa o nej hovorí ako o meraní PISA pre dospelých. Cieľovou skupinou je populácia vo veku 16 až 65 rokov.