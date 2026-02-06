|
06. februára 2026
Hasiči reagujú na kritiku Bajo Holečkovej, dodávka nových áut prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou
Všetkých 80 kusov nových hasičských vozidiel AHZS 1B by podľa platnej rámcovej dohody mal mať Hasičský a záchranný zbor k dispozícii do konca júna. Pre ...
6.2.2026 (SITA.sk) - Všetkých 80 kusov nových hasičských vozidiel AHZS 1B by podľa platnej rámcovej dohody mal mať Hasičský a záchranný zbor k dispozícii do konca júna. Pre SITA to uviedla Ľubica Vlčková Laluhová z oddelenia mediálnej komunikácie Prezídia HaZZ. Reagovala tým na kritiku zo strany opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS), podľa ktorej mali byť autá dodané už v minulom roku.
"Dodávka automobilov hasičskej záchrannej služby AHZS 1B prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou. Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je realizované v súlade s platnými pravidlami a zmluvnými podmienkami," zdôraznila Vlčková Laluhová.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková na tlačovej besede vo štvrtok 5. februára povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025. V januári tohto roku však podľa nej bolo dodaných len 29 vozidiel. "My od začiatku hovoríme, že nákup týchto áut je jeden obrovský predražený podvod," vyhlásila Holečková.
