Finančná správa má novú šéfku, minister Heger odvolal Wittenbergerovú

Výkladná skriňa v štátnej správe

Postihovanie nepoctivých a ústretovosť k poctivým

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minister financií Eduard Heger OĽaNO ) vo štvrtok vymenoval za prezidentku finančnej správy doterajšiu šéfku daňovej sekcie na rezorte financií Danielu Klučkovú. Tá nahradila doterajšiu prezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú , ktorú minister vo štvrtok odvolal. Informoval o tom rezort financií.Daniela Klučková bola do svojho vymenovania generálnou riaditeľkou Sekcie daňovej a colnej na Ministerstve financií SR. V minulosti pracovala ako riaditeľka Daňového úradu Bratislava I a vytvorila aj Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, dnes Daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty, kde taktiež pôsobila ako jeho riaditeľka."Pani Klučková a jej tím, ktorých som vyslal na finančnú správu z ministerstva financií, sú skúsení odborníci. Majú odo mňa jasné inštrukcie. Finančná správa sa musí stať výkladnou skriňou v štátnej správe," povedal minister financií s tým, že poctiví občania musia mať istotu, že správca daní robí maximum pre naplnenie štátnej pokladnice a tí, ktorí riadne platia dane, musia cítiť, že štát ich má v úcte a dáva im to aj najavo v kvalite služieb a benefitov.Klučková po svojom vymenovaní uviedla, že jej cieľom na finančnej správe je identifikovať oblasti, ktoré by bolo potrebné zdokonaliť.Potvrdila aj ministrove slová o tom, že finančná správa musí postihovať nepoctivých a byť ústretová k poctivým daňovníkom. "Finančná správa musí za každých okolností pomáhať klientom, plniacim si svoje povinnosti, a súčasne nekompromisne zasiahnuť proti akýmkoľvek prejavom nekalého správania sa v daňovej a colnej oblasti," tvrdí.Lenka Wittenbergerová na poste prezidenta finančnej správy nahradila v roku 2018 svojho predchodcu, nominanta Smeru-SD, Františka Imreczeho , ktorý z tejto pozície odišiel po medializovanej kauze s preclievaním čínskeho tovaru. Dovtedy pôsobila šesť rokov ako generálna riaditeľka daňovej sekcie na Finančnom riaditeľstve SR.